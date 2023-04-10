В Кемерове спасли женщину с запущенной онкологической опухолью

Кузбасские врачи пациентку с запущенной опухолью

Врачи кемеровского онкологического диспансера спасли пациентку с запущенной опухолью яичника. Операция прошла успешно.

История болезни 41-летней пациентки тянулась пять лет - с 2018 года, когда у жительницы Ленинска-Кузнецкого обнаружили опухоль яичника. Вердикт врачей был однозначный - операция. Однако жительница Кузбасса от нее отказалась и все эти годы, несмотря на боли, обследование не проходила. Пришла снова к врачам только в этом году, когда уже еле передвигалась.

Опухоль в итоге выросла до 12 сантиметров в диаметре, из-за чего она сдавила малый таз. Пациентке ничего не оставалось, как идти в больницу.

Двухчасовую операцию провели настоящие профессионалы, врачи-онкологи Галина Смирнова и Павел Архаров.

- Уже в процессе операции нам стало понятно: опухоль перед нами забрюшинная, уходящая глубоко в малый таз. Чтобы минимизировать риск кровотечения и избежать травмирования мочеточника, приняли решение эвакуировать скопившуюся в опухоли жидкость, причем делали это много раз, чтобы максимально аккуратно удалить разросшуюся опухоль. Операция, к счастью, получилась успешной, новообразование удалено полностью, даже второй яичник и матку пациентки сохранили, - рассказали «КП»-Кемерово» онкологи.

В Кемеровском областном онкодиспансере призвали женщин региона не пренебрегать своим здоровьем и вовремя проходить диспансеризацию, профосмотры и выполнять все рекомендации медиков!

Для того чтобы пройти диспансеризацию, жителям Кузбасса необходимо либо записаться на портале Госуслуг, либо по номеру телефона 112 или же непосредственно через регистратуру своей поликлиники. Сегодня диспансеризация доступна для каждого, и она бесплатная.

Напомним, в минувшем году благодаря диспансеризации у 328 кузбассовцев были выявлены различные онкозаболевания. Почти все из них на ранней стадии, что позволило врачам вовремя начать лечение. В этом году врачи поймали «ранние» опухоли уже в 60 случаях. Ранее об этом «КП»-Кемерово» сообщила заместитель председателя правительства Кузбасса Елена Воронина.