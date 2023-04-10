SHAMAN выступит в Кемерове на гала-концерте Международного фестиваля «Ночь Юрия Гагарина»

SHAMAN выступит в Кемерове на гала-концерте Международного «Ночь Юрия Гагарина»

В понедельник, 10 апреля, в Кузбассе стартовал II Международный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина». Он завершится 16 апреля двумя грандиозными гала-концертами с участием российских звезд.

На гала-концерте в Кемерове выступит SHAMAN. Песня популярного российского автора и исполнителя «Улетай», которая непременно прозвучит со сцены кемеровского Ледового дворца «Кузбасс», вошла в официальный плейлист действующей экспедиции на МКС.

- Несмотря на все попытки отменить сегодня в разных странах русскую культуру и обесценить достижения России в разных сферах жизни, в том числе в освоении космоса, мы должны помнить главное - первым в космосе был Юрий Гагарин. И он - русский, - отметил SHAMAN.

Вместе с ним в кемеровском концерте, который будет вести известный актер Александр Олешко, примет участие шоу-балет Аллы Духовой TODES.

В Новокузнецке ведущим гала-концерта станет актер театра и кино Дмитрий Дюжев. Во время праздничного «космического» шоу жителей южной столицы Кузбасса поприветствует и первый космонавт планеты, вернее его образ в лице актера Ярослава Жалнина, исполнившего главную роль в фильме «Гагарин. Первый в космосе». До этого он посетит учреждения культуры Киселевска, Прокопьевска, Мариинска и Тяжина.

- В рамках гала-концерта планируется провести телемост Кемерово - Новокузнецк и связаться с экипажем МКС, который поприветствует гостей фестиваля и поздравит всех с Днем космонавтики, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Кроме того, в режиме видеоконференции к участникам фестиваля обратится кузбасский летчик-космонавт Борис Волынов.

- В гала-концертах примут участие свыше 500 артистов, в том числе из ДНР. Пройдет парад 560 российских и иностранных студентов, которые обучаются в кузбасских вузах. Продажа билетов уже началась, - пояснили «КП»-Кемерово» в оргкомитете фестиваля «Ночь Юрия Гагарина».

Фестиваль будет наполнен 200 тематическими событиями - встречами с писателями-фантастами и космонавтами, научными конференциями, телемостами, выставками, кинопоказами, просветительскими акциями, экскурсиями, спортивными соревнованиями. В них примут участие делегации из 18 российских регионов и дружественных стран.

Организаторами мероприятия по традиции выступит правительство Кемеровской области и госкорпорация «Роскосмос», а партнером - Российское военно-историческое общество.

Грандиозным событием фестиваля станет масштабный показ в библиотеках, домах творчества и школах Кузбасса документального фильма «Космос изнутри». В основе ленты - последнее интервью дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова, в котором он рассказывает о своей судьбе и о том, что человек имеет право бросить вызов космосу вовне и внутри себя.

- В фильме используются кадры из советской истории об освоении космоса, документальные хроники, - сообщили «КП»-Кемерово» в Министерстве культуры Кузбасса.

Специально для юных участников фестиваля дочь космонавта Алексея Леонова Оксана Леонова проведет серию познавательных лекций, во время которых подробно расскажет о своем легендарном отце.

Кстати, все желающие могут отправиться в дни фестиваля на родину Алексея Архиповича в Тисульский район в рамках специального музейно-туристического автобусного тура.

В Кемерове одними из ярких событий обещают стать встречи старшеклассников Кузбасса со своими сверстниками из Беларуси и Казахстана. Вместе в рамках проекта «Путь к космосу» они познакомятся с профессиями «звездной» отрасли. В Новокузнецке для горожан мероприятия, посвященные «космическому» фестивалю, уже начались. Стартовали шахматный фестиваль «Белый слон» на Кубок Юрия Гагарина, массовое катание на коньках под девизом «Поехали!», мастер-класс по фигурному катанию, флешмоб «Герои космоса».

Любителей фантастики во время «космического» фестиваля также ждет телемост с российским журналистом и писателем Шамилем Идиатуллиным - по страницам его романа «Возвращение «Пионера» читатели обсудят традиции отечественной космической фантастики, поспорят и мифах и легендах космоса, о прошлом и будущем.

- II Международный фестиваль Юрия Гагарина продлится неделю и впервые охватит все города трудовой доблести России. Проект направлен на популяризацию достижений нашей страны в области покорения Вселенной и будет интересен всем, кому близка романтика межпланетных полетов и гордость за наши космические победы, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.