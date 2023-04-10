В Кузбассе на неделе ожидается пасмурная погода с мокрым снегом и дождем

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе на неделе ожидается ветреная, пасмурная погода с мокрым снегом и дождем. Об этом рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ближайшие дни регион окажется под влиянием циклонов, поэтому характер погоды будет неустойчивый, но резких перепадов температуры и давления не ожидается. Погода будет пасмурной, практически ежедневно прогнозируются мокрый снег или дождь. Будет ветрено, местами метели, на дорогах гололедица. В ночные часы основной фон температуры будет в пределах -4...-9 градусов, днем слабоположительные отметки в пределах -2...+3 градусов, местами воздух будет прогреваться до +12 градусов.

Так, во вторник, 11 апреля, ночью столбики термометров будут показывать -3...+2 градуса, местами опускаться до -9 градусов, днем в пределах +1...+6 градусов, местами до +12 градусов. Ветер ночью будет южный 5-10 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду, днем сменит направление на западное и усилится до 7-12 метров в секунду, местами порывы будут 15-20 метров в секунду. Ночью осадков не ожидается, днем возможен дождь, мокрый снег, местами метели. На дорогах гололедица.

В среду, 12 апреля, ночью прогнозируется температура воздуха -4...-9 градусов, днем -2...+3 градуса, местами до +8 градусов. Ветер подует северо-западный ночью 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Будет облачно, возможен умеренный, мокрый снег, дождь. На дорогах сохранится гололедица.

В четверг, 13 апреля, в ночные часы температура будет -2…-7 градусов, местами до -12 градусов, в дневные +3…+8 градусов, местами до +13 градусов. Ветер подует юго-западный 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Местами пойдет небольшой снег, дождь. На дорогах сохранится гололедица.