Рок-сессия в Гурьевском районе на «Салаирских плесах» пройдет при поддержке АО «Стройсервис»

Фото: АО «Стройсервис»

В мае Кузбасс вновь станет рок-столицей России! Фестивальный сезон откроется уже в мае в Гурьевском районе. Сегодня в центре отдыха «Салаирские плесы» прошел первый организационный штаб.

Организаторы приняли решение, где разместить большой сценический комплекс на открытой площадке с мощным звуковым оборудованием, световой и пиротехнической поддержкой. Вместе с представителями администрации Гурьевского муниципального округа обсудили вопросы организации мероприятия.

Организаторы пока держат в секрете состав участников нового проекта, но подчеркивают, что это ведущие российские рок-коллективы. Причем один из них выступит вместе с губернаторским симфоническим оркестром Кузбасса Кемеровской филармонии. Генеральный партнер нового проекта - компания АО «Стройсервис». Это уже можно считать гарантией качества, при поддержке «Стройсервиса» в Кузбассе прошло два супермасштабных международных фестиваля «Герои мирового рока» в Новокузнецке и Кемерове.

Организаторы называют проект рок-сессией. Она пройдет в центре отдыха «Салаирские плесы» 28 мая. Вход свободный!

За новостями предстоящей майской рок-сессии в центре отдыха «Салаирские плесы» следите на страницах проекта в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале.