Расследование уголовного дела о взятке, возбужденного в отношении экс-главы Роспотребнадзора по Кузбассу, завершено

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 62-летнего бывшего руководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Евгения Окса и 56-летней экс-начальницы юридического отдела управления, которые обвиняются в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере за незаконные действия (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Как установило следствие, в период с июня 2022 года по январь этого года Окс и его помощница получали от 42-летнего бизнесмена взятки в размере от 100 до 300 тысяч рублей за покровительство деятельности его организации. В общей сумме обвиняемые получили от предпринимателя 1 300 000 рублей.

Однако о противозаконной деятельности работников Роспотребнадзора прознали в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции и УФСБ по Кузбассу. Как результат - главу ведомства и его сообщников в феврале задержали. В их домах, а также по месту работы были проведены обыски: изъяли документы и деньги, полученные в качестве взятки. В итоге на заседании суда Окса и его сообщницу заключили под стражу.

В Генпрокуратуре по Сибирскому федеральному округу сообщили, что прокурор Кемеровской области Александр Блошкин утвердил обвинительное заключение по делу в отношении бывших руководителя и начальника отдела юридического обеспечения управления Роспотребнадзора по Кузбассу. Отмечается, что свою вину они полностью признали. Теперь дело будет направлено в Заводский райсуд в Кемерове для рассмотрения по существу.

В надзорном ведомстве также добавили, что в отношении предпринимателя было возбуждено и расследуется отдельное уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Он находится под стражей.

Помимо этого, также возбуждено дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица в крупном размере (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ) в отношении юрлица, в интересах которого бизнесмен давал взятки представителям Роспотребнадзора. Оно находится на рассмотрении в суде. За указанное административное правонарушение предусмотрено наказание до 30-кратного размера суммы взятки, но не менее 20 млн рублей.