Свыше миллиарда рублей Кузбасс вложит в этом году в развитие сел и деревень

Сельские Дворцы культуры в Кузбассе ничем не уступят городским

В этом году на программу комплексного развития кузбасских сельских территорий будут направлено свыше миллиарда рублей - в десять раз больше, чем в 2022 году. Большая часть этих денег - из федерального бюджета.

В селе Ваганово из старого здания сделают современный центр с киноконцертным залом и новым оборудованием. Здесь предусмотрят класс хореографии, музыкальную студию, отремонтируют спортзал. Для пенсионеров, маломобильных граждан людей с ограниченными возможностями библиотеку со второго этажа перенесут на первый. Специально для инвалидов будет оборудована площадка для автотранспорта, отдельный санузел, специальные места в зрительном зале. В обновленном ДК полностью заменят инженерные сети, смонтируют электропроводку, установят системы тепло- и водоснабжения, - рассказали в администрации Правительства Кузбасса.

Отремонтируют к новому учебному году школу в деревне Усть-Тарсьма, а в поселке Плотниково в спортивном образовательном учреждении еще и новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят.

Кроме того в деревне Васьково появится зона отдыха, в селе Краснинское - пешеходные коммуникации, а в поселках Плотниково, Голубево и селе Ваганово - спортивные и детские игровые площадки.

- Мы продолжаем планомерную работу по созданию комфортных условий жизни на селе. Каждый житель города или сельской местности должен иметь равный доступ к современным, оборудованным учреждениям культуры, дети должны учиться в современных школах. Это показатель поддержки региона со стороны Президента и Правительства России, - подчеркнул Сергей Цивилев.