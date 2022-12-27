Россельхозбанк вручил сертификаты на именные стипендии лучшим студентам Кузбасской ГСХА

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

И. о. директора Кемеровского филиала Россельхозбанка Сергей Баженов лично поздравил стипендиатов банка и вручил сертификаты на получение выплат студентке первого курса магистратуры направления подготовки «Агрономия» Нине Шуклиной, студенту второго курса магистратуры направления подготовки «Зоотехния» Петру Зайцеву, студентке третьего курса бакалавриата направления подготовки «Ландшафтная архитектура» Анастасии Пугосей, студенту третьего курса бакалавриата направления подготовки «Агроинженерия» Андрею Душанову, студентке четвертого курса бакалавриата направления подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» Алине Клименко и аспиранту третьего курса направления подготовки «Биологические науки» Роману Касьянову. Студенты будут получать ежемесячные выплаты в размере 15 000 рублей, а аспирант получит финансовую поддержку от банка в 20 000 рублей в месяц.

«Россельхозбанк поддерживает именными стипендиями талантливых студентов, обучающихся по наиболее важным специальностям сельскохозяйственной отрасли и формирующих резерв кадров АПК. Ежегодно критериями отбора являются высокие показатели успеваемости в учёбе и направления подготовки, которые входят в перечень наиболее значимых для АПК. При принятии решения учитывались другие достижения, такие как научные публикации и работы, участие в научно-исследовательской деятельности, призовые места за участие в олимпиадах, конкурсах и другое», – отметил Сергей Баженов.

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Ректор Кузбасской ГСХА Екатерина Ижмулкина поблагодарила Россельхозбанк за активное участие в развитии вуза и значительную поддержку будущих специалистов АПК. Россельхозбанк реализовал уже несколько проектов на базе КузГСХА, в том числе образовательный проект для начинающий и действующих фермеров «Школа фермера», кампусный проект, а также обустроил в вузе современную брендированную аудиторию.

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