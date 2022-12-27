Погода на Новый год в Кузбассе: синоптики обещают легкий морозец

До празднования Нового года осталось чуть меньше недели. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Жителям Кузбасса в новогоднюю ночь стоит готовиться к легкому морозцу. Синоптики Кемеровского гидрометцентра сообщили корреспонденту «Комсомолки» предварительный прогноз погоды на 31 декабря.

До празднования Нового года осталось чуть меньше недели. При этом ближайшие несколько дней будут разнообразными по погоде, с перепадами температуры и давления. Сегодня по области еще сохранятся небольшие осадки и комфортная температура: днем в пределах -7... - 10 градусов, ночью -13... -18. Со среды регион окажется во власти антициклона, поэтому немного похолодает, будет ясно и без осадков. Дневные температуры составят - 14... - 19 градусов, по ночам столбики термометров будет опускаться до -20... - 25 градусов, местами до -27.

31 декабря днем ожидается -17... -20 градусов, а уже к ночи похолодает до -20... - 25 градусов.

В первые дни января регион будет находиться в той же воздушной массе. Теплеть начнет с 4-5 января. Вторая половина новогодних каникул порадует кузбассовцев снежком и комфортной зимней температурой.