Эксперты оценили политику Сергея Цивилева за все четыре с половиной года его работы в Кузбассе

Сергей Цивилев возглавляет Кузбасс с 2018 года. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Эксперты оценили работу кемеровского губернатора Сергея Цивилева и его команды в 2022 году и в целом за четыре с половиной года руководства регионом. В том числе отметили информационную открытость главы региона, эффективность проведения крупных форумов, выполнение социальных обязательств, заботу о мобилизованных и их семьях. Сам Цивилев признал, что за несколько лет выслушал немало критики, но она стимулировала работать лучше.

- Много трудностей пришлось преодолеть, внешних вызовов. Мы всей командой четыре года очень серьезно работали. Строили и строили, чтобы изменить ситуацию в Кузбассе, а сейчас мы видим реальные достижения, и этот год стал годом признания нашего труда. А для чего это нужно, признание? Во-первых, для того, чтобы каждый житель Кузбасса гордился своим регионом, и, во-вторых, это дает нам уважение со стороны других субъектов РФ и стран, – сказал Сергей Цивилев.

Начало года запомнилось принятием регионального закона о двух - северной, Кемеровской, и южной, Новокузнецкой - агломерациях, который Цивилев назвал новым принципиальным подходом в развитии территорий и посвятил этой теме программную статью. По замыслу руководства области, север и юг Кузбасса должны развиваться равномерно. В каждой агломерации реализуются губернаторские программы «Мой новый детский сад», «Моя новая школа», «Мой новый колледж», «Моя новая поликлиника». По этим программам идет капитальный ремонт девяти детсадов и стольких же школ, три школы откроются к 1 сентября 2023 году. . В уходящем году также за счет областного бюджета открыты три дошкольных образовательных учреждения и три современные школы в Кемерове и Анжеро-Судженске. Аналогичная работа идет за счет федерального бюджета по национальным проектам «Демография» и «Образование». Также Цивилев дал установку на получение каждым жителем области своевременной медпомощи и заявил о намерении сделать медицину Кузбасса одной из лучших.

Депутат Госдумы, доктор экономических наук Николай Новичков отмечает, что закон об агломерациях был принят не зря, и уже есть доказательства эффективности действий властей как в этом направлении, так и на других, не менее значимых.

- Создание двух агломераций абсолютно оправданно. Это естественный, если хотите, органический путь развития Кузбасса. В обоих столицах региона нужны вузы, театры, аэропорты. Политика региональных властей направлена на сбалансированное развитие региона, на диверсификацию его экономики. Есть, конечно, свои сложности: например, проблемы с транспортировкой угля в восточном направлении. Но в целом регион развивается динамично и поступательно. Есть за что похвалить команду губернатора Цивилева. Сейчас на федеральном уровне объявлен конкурс «Культурная столица года». Я думаю, в этом конкурсе смогут принять участие обе столицы Кузбасса – и Кемерово (северная), и Новокузнецк (южная), – сказал Новичков.

При Цивилеве культура стала важнейшей сферой жизни региона, а начавшиеся масштабные перемены обеспечили возможность проведения в 2022 году сразу нескольких международных форумов – театрального, угольного, спортивного. Каждое из этих мероприятий стало площадкой для обсуждения актуальной повестки с участием экспертов и правительства РФ, а также демонстрацией возможностей Кузбасса в строительстве крупных объектов, подготовке кадров, диверсификации экономики.

Политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин подчеркнул, что у кузбасского губернатора благодаря его курсу на открытость получилось не только завоевать доверие населения, но и привести в Кузбасс крупных инвесторов:

-Цивилев сделал регион многофункциональным. Пришли инвесторы, хорошо развивается не только угольная отрасль, но и сельское хозяйство. Различные социальные программы способствуют закреплению людей в небольших городах и районах. Также у Цивилева понятная позиция по поводу СВО, он держит руку на пульсе, работает с мобилизованными и их семьями. И даже если есть единичные случаи невыплаты денег, как это выяснилось недавно в ходе прямой линии, Цивилев их решает. Он смог достаточно сложный регион, перешедший к нему в очень тяжелой ситуации, с выстроенными под одного человека элитами, сделать нормальным, обычным субъектом Федерации, а не царством одного человека. Это уже на самом деле очень большая заслуга.

Политолог, руководитель Новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константин Антонов считает, что вопреки опасениям наблюдателей Сергей Цивилев, пришедший в 2018 году из бизнеса на смену политическому тяжеловесу Аману Тулееву, успешно освоился на новом месте.

- В Кузбассе был особый, специфический тип регионального политического режима. Но, на удивление, Цивилев вписался в это. Более того, он сумел выстроить взаимоотношения как с населением Кузбасса, так и с владельцами бизнеса, – прокомментировал Константин Антонов.

По мнению политолога Антонова, кузбасский губернатор успешно справляется с новыми вызовами 2022 года в экономике и социальной сфере.

- По большому счету в этом году для Кузбасса наступили тяжелые дни. Два продукта, которые формируют бюджет региона, уголь и металл, попали в санкционные списки; развернуться на азиатские рынки было сложно, да и вывезти уголь из Кузбасса в Китай – тоже. Тем не менее бюджет остался сбалансированным, задержек заплаты нет, социальные обязательства выполняются. Это самые главные показатели, – подчеркнул собеседник издания– И потом, если вспомнить частичную мобилизацию, то, на мой взгляд, в Кузбассе она прошла без скандалов, по-человечески; на порядок более организованно, чем в соседних регионах – Новосибирской области, Омской. В том, что он сам каждый раз провожал бойцов, проверял условия их размещения в учебном центре и обеспечение всем необходимым, решал срочные вопросы, тоже проявилось его личное участие. Это очень важно, потому что Цивилев к сегодняшнему дню уже приобрел все черты публичного политика, коим он раньше не являлся.

В Кузбассе введены одни из самых сильных в стране мер поддержки участников СВО и их семей: всем бойцам выплачивается по 200 тысяч рублей, они освобождены от уплаты транспортного налога на два года; за семьей каждого мобилизованного закреплен социальный работник, и родственники получают адресную поддержку. Кроме того, в продолжение патриотической повестки в Кемерове открыт мемориал Воину-освободителю в честь Николая Масалова. Решение о создании мемориала поддержал президент Владимир Путин. Также по решению президента Кемерову и Новокузнецку присвоены звания «Городов трудовой доблести».

В регионе с населением почти 2,7 миллиона человек продолжается строительство дорог и инфраструктуры. Новое импортозамещающее производство будет работать на территории особой экономической зоны «Кузбасс». Успешно, по мнению экспертов, развивается спортивно-туристический комплекс «Шерегеш». Начав осенью обновление правительства, Сергей Цивилев подчеркнул необходимость еще более быстрого движения вперед. В имиджевом плане значимым для главы региона в 2022 году стало его избрание председателем Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение».

Еще одно важное событие случилось уже на этой неделе: Сергей Цивилев и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров договорились об объемах вывоза угля в восточном направлении на 2023г. Гарантированный объем вывоза на экспорт через Восточный полигон составит 53,1 миллиона тонн угля.

- Это принципиальная тема для дальнейшего развития угольной промышленности Кузбасса, вопрос находится на контроле президента России Владимира Владимировича Путина. В связи с санкционной политикой Запада восточное направление, и ранее бывшее приоритетным, приобрело стратегическое значение для вывоза угля, – прокомментировал губернатор Цивилев.