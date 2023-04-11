Молока в Кузбассе станет больше на пять тысяч тонн

В этом году производство молока в Кузбасса увеличиться на пять тысяч тонн

В этом году кузбасские животноводы планируют увеличить надои молока на пять тысяч тонн в сравнение с 2022 годом. Росту производства молочной продукции поспособствует увеличение в животноводческих хозяйствах региона доильных роботов.

- Успешно развивается сегодня роботодоение в животноводстве Промышленновского района области, к примеру, в хозяйстве «Ваганово». Переход на технологию роботодоения здесь начали в 2020 году, когда был введен в эксплуатацию цех на 280 коров с четырьмя роботами. Сегодня среднесуточный надой коров в нем составляет 33,5 кг, в доильном зале, для сравнения, – 29,5 кг. Переход на новую технологию доения позволил увеличить продуктивность животных на 13,5%, - рассказали «КП - Кемерово» в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса.

На самом предприятии отметили, что уже в этом году откроют второй подобный цех роботизированной доильной системы на 520 голов, из которых 400 голов будут племенными

- Цех оснастят восьмью роботами, их стоимость составит почти 380 тысяч рублей, - пояснили «КП» - Кемерово» на животноводческом предприятии Промышленновского района Кемеровской области.

Животноводам Кузбасса есть к чему стремиться. Мотивации для развития производства более чем достаточно. Например, для молочников действуют гранты на открытие и расширение хозяйств, субсидии на позволяющие возмещать им часть затрат на закупку молока у личных подсобных хозяйств.

- Кроме того в регионе разработана и успешно действует региональная программа развития молочного животноводства до 2035 года, направленная на обеспечение региона собственной молочной продукцией. Ее реализация позволит создать более 1 300 рабочих мест, а уровень самообеспеченности молоком возрастет с нынешних 50% до 80%.. Инвестиции в плотное животноводство до 2035 года составят 5,3 миллиардов рублей, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.