Состоялась «Прямая линия» с гендиректором компании «СУЭК-Кузбасс»

Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Михаил Лупий в рамках традиционной «Прямой линии» провел встречи с представителями трудовых коллективов предприятий компании.

Местом «Прямых линий» стали конференц-зал МФЦ «Горняк» и актовый зал АБК шахтоуправления «Талдинское-Западное». Выступая перед собравшимися, Михаил Григорьевич подробно рассказал об основных результатах работы компании в 2022 году и первом квартале текущего года. Было отмечено, что с начала 2023 года выполняются плановые показатели по подготовительным работам (пройдено 15,7 километров горных выработок), добыче угля (выдано на-гора 7,7 миллионов тонн) и обогащению на фабриках (переработано 4,1 миллиона тонн). Отдельно затронута тема соблюдения качественных параметров добываемого угля, так как экспорт составляет более двух третей отгружаемой потребителям продукции.

Фото: АО «СУЭК-Кузбасс».

В числе ближайших производственных задач генеральный директор обозначил своевременный ввод в эксплуатацию лавы № 50-07 на шахте имени В.Д. Ялевского, опережающий монтаж лавы № 25-100 на шахте имени С.М. Кирова и внедрение пневмотранспорта на этих предприятиях.

Неизменный приоритет – обеспечение безопасных условий труда. В настоящее время реализуется программа «Простые истины», направленная на соблюдение элементарных правил в производственных процессах. Еще одна новая форма обратной связи - «Доска решения проблем», вывешиваемая на видном месте в АБК предприятий. Любой работник может написать на доске о проблеме на рабочем месте и видеть ход ее решения.

Важное значение имеет создание достойных бытовых условий для сотрудников, в частности, обновление парка используемых автобусов. Разработана программа замены пассажирского автотранспорта, согласно которой до конца года панируется поступление более двухсот единиц автобусов.

В ходе «Прямой линии» были озвучены многочисленные вопросы как непосредственно от собравшихся в залах, где проходили встречи, так и поступившие по электронным средствам связи. Основные темы: перспективы работы ряда предприятий; поставка необходимых запчастей для используемого оборудования; замена автотранспорта для перевозок угля; возможности получения сотрудниками высшего профессионального образования; совершенствование системы оплаты труда.

Завершая встречи, генеральный директор поблагодарил за участие в «Прямой линии» и еще раз напомнил, что главным залогом успехов, достижения высоких результатов является соблюдение всех норм и правил промышленной безопасности.