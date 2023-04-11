Аграрии Кузбасса обсудили тактику предстоящей посевной

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

7 апреля в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе состоялась областная агрономическая конференция по подготовке к посевной. В работе агроконференции приняли участие Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев, заместитель председателя Правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Денис Ильин, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов, заместители директора Кемеровского филиала Россельхозбанка Сергей Баженов и Юлия Цапаева, руководители и специалисты муниципальных сельхозуправлений, главы КФХ и руководители сельскохозяйственных предприятий, представители фирм материально-технического снабжения, научных и учебных заведений, прессы. Всего мероприятие собрало более 1500 участников.

Перед пленарным совещанием аграрии посетили выставку сельскохозяйственной техники, на которой представители предприятий рассказали о своих товарах и новинках.

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

В приветственном слове Сергей Цивилев поблагодарил аграриев за успехи и высокие урожаи прошлого сельскохозяйственного сезона, напомнил, что урожай зерна составил рекордные 1 миллион 812 тысяч тонн. Средняя урожайность в весе после доработки по итогам сезона составила 30 центнеров с гектара. Аграриям Кузбасса удалось увеличить урожай таких социально значимых продуктов, как картофель (200 тысяч тонн), овощей (32 тысячи тонн), масличных культур (320 тысяч тонн), большая доля которых пришлась на рапс, его собрано 290 тысяч тонн – на 100 тысяч больше, чем в 2021 году.

Озвучил губернатор и проблемы, с которыми сегодня сталкиваются аграрии: это реализация товара, падение цен на урожай прошлого года, введение заградительных пошлин на зерно и временный запрет на вывоз семян рапса из страны.

«Для оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям, которые реализовали свою продукцию в период низкой цены, Правительство РФ в 2022 году выделило 10 миллиардов рублей из которых в регион поступило 98,1 миллионов рублей. Этих средств было недостаточно, и в этом году дополнительно выделено еще 10 миллиардов рублей на субсидию по производству и реализации зерновых культур. В регион поступило 159 миллионов рублей, средства будут доведены до 1 мая 2023 года. Так же мы вышли с инициативой открытия экспортного «окна» регионам СФО для вывоза за границу остатков собранного в прошлом году урожая. Необходимо в ближайшее время возобновить возможность отправки рапса в Китай. Сложившиеся трудности в очередной раз доказали необходимость проработки вопросов по налаживанию переработки сельскохозяйственных культур в регионе», – добавил Сергей Цивилев.

Заместитель председателя Правительства Кузбасса по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Денис Ильин в свою очередь отметил, что объемы производства продукции АПК позволяют полноценно покрывать внутренние потребности Кузбасса в зерне и картофеле, и также рассказал о планах на будущую посевную.

Более подробно о предстоящих планах на посевную и мерах господдержки АПК региона на 2023 год на заседании рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

В ходе работы агроконференции представители Россельхозбанка познакомили участников с информацией об условиях страхования урожая, рассказали аграриям о продуктах и услугах банка, как для юридических, так и физических лиц.

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

В Кузбассе в число основных заемщиков Россельхозбанка входят не только крупные агропредприятия и животноводческие комплексы, но и малые формы хозяйствования. В 2022 году в рамках льготного кредитования филиал выдал аграриям свыше 1,5 млрд рублей. В 2023 году выдача на развитие АПК составил 192 млн рублей, в том числе на СПР, из них 173 млн рублей выданы по льготной ставке. Россельхозбанк сейчас активно принимает заявки на кредитование сезонно-полевых работ.

Партнерский материал.

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