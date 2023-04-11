Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 апреля 2023 10:51

Кузбассовцы в Горловке лечат людей, ремонтируют дома и школы и строят заводы

Глава Кузбасса рассказал, как регион помогает Горловке
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: АПК

Фото: АПК

Во вторник, 11 апреля, во время большой пресс-конференции губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответил на вопрос журналиста из Горловки, который был задан во время видеовключения, о том, какие впечатления остались у главы региона после поездки в Донбасс и какие планы у шахтерского края по помощи городу.

- Глава Горловки сказал, что город – 34-й муниципалитет Кузбасса. Но есть одно отличие – люди уже 9 лет живут в состоянии войны. Они – настоящие герои, не оставляют свой любимый город даже под обстрелами, – подчеркнул глава региона.

В настоящее время в приоритете Кузбасса поставка нового транспорта коммунальщикам в Горловке. Из региона завезли технику, оборудование, необходимые строительные материалы, а один из предпринимателей Кузбасса открыл завод по производству стеклопакетов прямо в донбасском городе - это значительно удешевило их выпуск.

В текущем году кузбасские строители восстановят 80 квартир, в дальнейшем их будут использовать как маневренный фонд для горловчан, оставшихся без жилья в результате обстрелов, сделают ремонт в школе №31 для детей с нарушениями зрения. Будет оказана поддержка в подготовке к прохождению отопительного периода 2023-2024 годов.

В планах у Кузбасса на Горловку также помощь со строительством асфальтобетонного завода и бетонно-растворного узла, поставка техники для ремонта дорожного полотна, автоматизированной линии для производства бордюрного камня, тротуарной плитки, строительных блоков, поставка медоборудования в больницы.

Кроме того, свыше 600 ребятишек из Горловки смогут во время летних каникул отдохнуть в Кузбассе.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ