Кузбассовцы в Горловке лечат людей, ремонтируют дома и школы и строят заводы

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Во вторник, 11 апреля, во время большой пресс-конференции губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответил на вопрос журналиста из Горловки, который был задан во время видеовключения, о том, какие впечатления остались у главы региона после поездки в Донбасс и какие планы у шахтерского края по помощи городу.

- Глава Горловки сказал, что город – 34-й муниципалитет Кузбасса. Но есть одно отличие – люди уже 9 лет живут в состоянии войны. Они – настоящие герои, не оставляют свой любимый город даже под обстрелами, – подчеркнул глава региона.

В настоящее время в приоритете Кузбасса поставка нового транспорта коммунальщикам в Горловке. Из региона завезли технику, оборудование, необходимые строительные материалы, а один из предпринимателей Кузбасса открыл завод по производству стеклопакетов прямо в донбасском городе - это значительно удешевило их выпуск.

В текущем году кузбасские строители восстановят 80 квартир, в дальнейшем их будут использовать как маневренный фонд для горловчан, оставшихся без жилья в результате обстрелов, сделают ремонт в школе №31 для детей с нарушениями зрения. Будет оказана поддержка в подготовке к прохождению отопительного периода 2023-2024 годов.

В планах у Кузбасса на Горловку также помощь со строительством асфальтобетонного завода и бетонно-растворного узла, поставка техники для ремонта дорожного полотна, автоматизированной линии для производства бордюрного камня, тротуарной плитки, строительных блоков, поставка медоборудования в больницы.

Кроме того, свыше 600 ребятишек из Горловки смогут во время летних каникул отдохнуть в Кузбассе.