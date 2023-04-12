Кузбасские школьники в лидерах по стремлению стать финансово грамотными людьми

Кузбасские школьники стремятся стать самыми финансово грамотными ребятами в России Фото: Олег УКЛАДОВ

Кузбассовцы в лидерах по стремлению стать финансово грамотными людьми в стране. Регион стал вторым в России по количеству участников Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности.

Всего на платформе в олимпиаде приняли участие около 64 тысяч кузбасских школьников. Первым по числу участников стала Московская область. Там финансово грамотными пожелали стать два миллиона ребят.

Олимпиада получилась, по мнению учащихся, довольно интересным и познавательным мероприятием. Школьники научились принимать рациональные решения, разумно распоряжаться деньгами, планировать бюджет и распознавать различные мошеннические схемы. Сегодня, как показывает печальная статистика, эта тема, к сожалению, актуальна. Ежедневно аферисты за счет своих уловок похищают у людей, в том числе у кузбассовцев, сотни тысяч, а то и миллионы рублей.

- Обучая правильному финансовому поведению сегодняшних школьников, мы понимаем, что в перспективе формируем современное поколение финансово грамотных людей, которые будут правильно пользоваться различными финансовыми инструментами, им будет легче противостоять мошенникам. А формат олимпиады делает процесс обучения интереснее, помогая ребенку погрузиться в конкретные ситуации и лучше усвоить материал, - рассказал «КП»-Кемерово» первый заместитель председателя правительства Кузбасса - министр финансов региона Игорь Малахов.

Известный кузбасский банкир Сергей Драница уверен, что в целом школьники справились с заданиями олимпиады превосходно.

- Немного сложнее ребятам дались задания из сферы предпринимательства. Предлагалось выстроить работу кафе от закупки оборудования и ценообразования до продвижения своих услуг и создания клиентского сервиса. Это смогли сделать только 5% учеников по всей России. Девять из десяти учеников столкнулись с трудностями при выборе страховки в зависимости от разных жизненных обстоятельств, - пояснил финансист.