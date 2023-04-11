Кузбасс посетит новосибирский юношеский симфонический оркестр

Фото: ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова».

Кемерово посетит новосибирский юношеский симфонический оркестр. Концерт состоится в филармонии Кузбасса в пятницу, 14 апреля.

Проект реализуется Некоммерческой благотворительной организацией фондом «Юные дарования Сибири» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив».

На сцене выступят юные музыканты в возрасте от 12 до 19 лет – лауреаты и дипломанты различных исполнительских конкурсов всероссийского и международного уровня.

Прозвучат произведения великих русских и западноевропейских композиторов.

Оркестр возглавляет выпускник Новосибирской специальной музыкальной школы, талантливый музыкант, концертмейстер и ассистент дирижера оркестра Новосибирского государственного академического театра оперы и балета – Эльдар Нагиев.

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