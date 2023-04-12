Сергей Цивилев: мы создаем в Кузбассе первый корпоративный центр опережающей подготовки кадров

Первый в Кузбассе корпоративный центр опережающей подготовки кадров поможет развить возможности персонала и организовать ускоренную профподготовку. Фото: с сайта sgmkgroup.ru

Кузбасс вошел в число 20 регионов России, где в 2023 году откроются корпоративные центры опережающей подготовки для повышения квалификации сотрудников в сфере бережливого производства. Это одно из направлений работы в рамках нацпроекта «Производительность труда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Центр будет создан на базе Западно-Сибирского электрометаллургического завода в Новокузнецке.

- Наши предприятия сегодня нацелены на повышение эффективности работы. В нынешних экономических условиях это важнейший фактор, определяющий стабильность и финансовые результаты. Для развития и укрепления производств необходимо грамотно использовать кадровый потенциал. Развить возможности персонала, провести оценку профессиональных компетенций и организовать ускоренную профподготовку позволит первый в Кузбассе корпоративный центр опережающей подготовки кадров, – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Предприятия, на базе которых будут созданы корпоративные центры опережающей подготовки кадров, определялись по конкурсу среди участвующих в нацпроекте компаний. Из более чем 200 заявок Минэкономразвития РФ и Агентство развития навыков и профессий выбрали всего 30. Работу центров опережающей подготовки регионам помогут организовать федеральные эксперты.

Корпоративные центры опережающей подготовки станут учебно-методическими площадками внутри предприятий для разработки корпоративных профессиональных стандартов с учетом применения сотрудниками бережливых технологий с возможностью обучения персонала. Эти меры позволят провести аудит рабочих мест и выявить, чего не хватает сотрудникам той или иной специальности для более эффективной работы. Также центры полезны в условиях дефицита кадров, особенно по рабочим специальностям, чтобы непосредственно на предприятии провести переподготовку в соответствии с профстандартами.

СПРАВКА «КП»

Нацпроект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. Эксперты федерального и регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК) помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещение продукции, материалов и логистику в целом. В результате снижается себестоимость продукции, сокращается время ее производства и повышается качество. В Кузбассе участниками нацпроекта стали уже 68 предприятий несырьевых отраслей экономики.