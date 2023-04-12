На угольном разрезе в Кузбассе погиб стажер, упав на самосвале с обрыва

Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области.

На угольном разрезе в Кузбассе самосвал сорвался с обрыва и пролетел вниз около 50 метров. В результате аварии один человек погиб, еще один был травмирован.

ЧП произошло на угольном разрезе в Мысках еще 7 апреля, однако подробности происшествия стали известны только сегодня. В региональном Следкоме рассказали, что 57-летний водитель карьерного самосвала и 37-летний стажер занимались транспортировкой горной массы. Во время работы водитель наехал на предохранительный вал - массу угля и породы, частично сдвинув его. В результате грузовик выехал на склон, опрокинулся и упал с высоты около 50 метров.

По словам очевидцев, ЧП произошло, когда водитель заехал на штабель угля, разгрузил кузов и начал спускаться. В этом момент самосвал по каким-то причинам заглох и стал скатываться, набирая скорость. Водитель не справился с управлением, БелАЗ перескочил удерживающий вал высотой два метра, опрокинулся и покатился вниз. В этот момент стажер вылетел из кабины БелАЗа и моментально погиб. Водитель самосвала получил серьезные травмы и был доставлен в местную больницу.

По факту гибели мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе изучают должностные инструкции, проверяют, была ли соблюдена техника безопасности. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят причину смерти стажера и тяжесть вреда здоровью, полученного водителем.

Напомним, что ранее в Междуреченске на разрезе «Распадский» перевернулся автобус, перевозивший вахтовых рабочих. Погибли семь человек.