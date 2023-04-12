Эксперты прокомментировали планы Сергея Цивилева идти на второй губернаторский срок

Пресс-конференцию можно считать стартовым мероприятием кампании, на которой Сергей Цивилев зафиксировал достижения и обозначил планы на следующий цикл. Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Пресс-конференция Сергея Цивилева 11 апреля продлилась 2 часа 40 минут. Губернатор Кузбасса ответил на 20 вопросов, в том числе о перспективах медицины, развитии экономики, поддержке участников специальной военной операций. Но пожалуй самый главный из ожидаемых вопросов задал не профессиональный журналист, а студент КемГУ Дмитрий Конарев.

- Я первый раз буду участвовать на выборах. А вы собираетесь выдвигать свою кандидатуру на второй срок? - поинтересовался студент.

Отвечая на этот вопрос Сергей Цивилев в первую очередь привел слова Владимира Путина, сказанные им пять лет назад - что президент России подписывает указ об избрании главы региона, и дальше выбор делают жители региона.

- Наступает второй срок. Я готов к новой работе, но принимать решение будут жители Кузбасса. Увидим, какое решение они примут, - сказал губернатор, подчеркнув, что он сам готов к этой работе.

Поликонсультант Игорь Кузнецов, который представляет в СФО Российскую ассоциацию политических консультантов (РАПК), заявил, что таким образом поставлена точка в историях и спекуляциях на тему возможного переезда главы Кузбасса в Москву и назначения его на федеральные посты. Главный сигнал - Сергей Цивилев готов идти на второй срок в должности главы региона.

- Именно пресс-конференция, на которой Цивилев зафиксировал достижения и обозначил планы на следующий цикл, станет стартовым мероприятием кампании. Из основных итогов первой пятилетки кузбасского губернатора стоит отметить репозиционирование региона: если раньше Кузбасс воспринимался строго как промышленный, угольный регион, в котором добывается 60% всего российского угля, то теперь экспонируемый образ области стал другим - это туристический, культурный и спортивный центр. Такая смена образа стала возможна благодаря усилиям губернатора, в первую очередь как сильного лоббиста: в регион заведены как федеральные деньги, так и частные инвестиции, благодаря чему реализовано множество крупных инфраструктурных проектов и масштабных мероприятий, - прокомментировал Игорь Кузнецов telegram-каналу ЭИСИ - Регионы.

Также эксперт отметил комплексную работу руководства Кузбасса по поддержке семей участников СВО, помощь пострадавшей от обстрелов Горловке в ДНР и решение социальных вопросов в самом регионе. Сергей Цивилев назвал конкретный срок, за который власти собираются закрыть дефицит среднего медперсонала в медицинских учреждениях региона.

По мнению политконсультанта, общая тональность пресс-конференции - спокойная, уверенная, в подаче информации найден определенный баланс.

По словам губернатора региона, главным в стратегии развития региона остается человек. Все решения принимаются с учетом, насколько каждое из них будет полезно жителям Кузбасса.