Фото: 2gis.ru

В помощь аграрному образованию: РСХБ рассказал ректору Кузбасской ГСХА о возможностях платформы «Я в Агро»

Россельхозбанк представил 43 ректорам аграрных вузов страны возможности платформы «Я в Агро», созданной для продвижения в России аграрного образования и поиска работы в АПК. От Кузбасса участие в масштабной сессии принял ректор Кузбасской ГСХА Екатерина Ижмулкина.

В рамках цикла встреч были затронуты ключевые возможности платформы «Я в Агро». Так, площадка позволяет найти программы повышения квалификации, выбрать компанию для стажировки и работы, предоставляет новостные и аналитические сервисы. Для вузов доступна личная страница с возможностью публикации новостей и научных статей, онлайн-сервис для проведения олимпиад, лекций, семинаров и трансляций и другие полезные функции.

Широкие перспективы открывает ресурс и для будущих молодых специалистов. На платформе «Я в Агро» абитуриенты могут получить помощь в выборе профессии, пройдя тесты на профессиональную ориентацию, а студентам доступен сервис создания резюме при помощи специального конструктора. Здесь же можно найти площадку для прохождения практики, стажировки или даже работы как в крупных компаниях АПК, так и в небольших хозяйствах.

- Россельхозбанк - один из самых стратегически важных партнеров развития академии. У нас уже реализовано много совместных проектов: стипендиальная программа, "Предпринимательская "Точка кипения", программа «Школа фермера», кампусная карта, работающая как пропуск и платежная карта. Новая платформа в экосистеме Россельхозбанка "Я в Агро" для нашей академии – готовое решение наших стратегических задач. На этой платформе мы планируем запустить курсы для подготовки школьников в агроклассах и привлечь талантливых абитуриентов со всей страны, продвинуть программы дополнительного профессионального образования, а также обеспечить трудоустройство наших выпускников на лучшие предприятия страны, - подчеркнула ректор Екатерина Ижмулкина. - Считаю, главное преимущество этой платформы в том, что ее контент формируется преподавателями и студентами - амбассадорами нашей академии.

- «Я в агро» – это многофункциональная площадка, которая приносит реальную пользу и студентам, и вузам, и работодателям. Мы сформировали уникальную среду, в которой взаимодействие между всеми участниками профессионального становления в АПК стало проще и комфортнее. Молодежь сейчас действительно идет в сельское хозяйство, интересуется карьерными возможностями в отрасли, и миссия нашего ресурса – помочь им в этом процессе. Сейчас «Я в агро» становится основной для крупнейших работодателей именно по коммуникациям со студентами, и это подтверждает ее актуальность, – отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Площадка для поиска работы и образования в АПК «Я в агро» была запущена Россельхозбанком в 2022 году. Сейчас на ней представлено более 13,5 тыс. вакансий в сфере сельского хозяйства от работодателей по всей России, а также полная информация об образовательных программах в сфере сельского хозяйства.

Вместе с Кузбасской ГСХА Кемеровский филиал Россельхозбанка реализует и другие мероприятия по поддержке образования в АПК.

С 2019 года возобновлена стипендиальная программа, по условиям которой лучшие студенты и аспиранты получают от Россельхозбанка дополнительную ежемесячную поддержку. В 2022/2023 учебном году стипендию Россельхозбанк ежемесячно получают шесть студентов по 15 тысяч рублей и один аспирант по 20 тысяч рублей.

В 2021 году на базе вуза был реализован кампусный проект и открыта брендированная аудитория Россельхозбанка.

С 2021 на базе академии реализуется федеральный образовательный проект по подготовке и повышению квалификации аграриев «Школа фермера», все по итогам трех потоков выпущено 100 квалифицированных и хорошо подготовленных специалистов. Сейчас ведется набор на 4 поток «Школы фермера», которая стартует 26 апреля 2023 года.

Кроме того, в прошлом году для студентов РСХБ впервые организовал масштабный конкурс для студентов «Агролидеры России». Конкурс привлек свыше 2,5 тыс. учащихся из более чем 70 специализированных аграрных вузов и колледжей. Авторы 50 лучших проектов вошли в «золотой» кадровый резерв агросектора, а 10 победителей получили возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях АПК. От Кузбасской ГСХА 2 студента вошли в «Золотой резерв» и 1 студент попал в десятку победителей.