Жительница Кузбасса больше года жила в трехзвездочном московском отеле и отказалась платить за номер

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Кузбасса почти полтора года прожила в трехзвездочном московском отеле, однако платила на номер не регулярно и в итоге накопила почти 200 тысяч долгов. Владельцы отеля вынуждены были обратиться в суд, рассказали в Мариинском городском суде.

Жительнице Мариинска пришлось на долгое время уехать в Москву. Для проживания она выбрала небольшую уютную гостиницу недалеко от метро. Первое время женщина исправно платила за номер, однако позже, по всей видимости, у нее возникли финансовые сложности, и она не смогла внести плату за очередной месяц. Руководство отеля пошло навстречу постоялице и, взяв с нее расписку с обязательством погасить задолженность, разрешило остаться. Женщина продолжала жить в отеле и платить за номер, но через несколько месяцев ситуация повторилась – она снова не смогла расплатиться за жилье. Тогда администрация гостиницы попросила жительницу Мариинска покинуть номер, но сначала вернуть деньги.

Представители компании, которой принадлежит гостиница, насчитали женщине долг в размере 192 тысяч рублей. В доказательство своих слов они предоставили две расписки: на 80 и на 112 тысяч рублей. Жительница Кузбасса оплатила из них только 49 тысяч рублей, а оставшуюся сумму возвращать отказалась. Она объяснила это тем, что расписки писала под давлением представителей компании, которые при этом угрожали забрать все ее вещи. Кроме того, по словам женщины, ей пришлось вызвать полицию, чтобы забрать из гостиницы свои пожитки. Она заявила, что оплатила 49 тысяч рублей лишь для того, чтобы ей вернули вещи.

В итоге владельцы отеля пошли в суд, требуя с бывшей гостьи вернуть задолженность в размере 143 тысяч рублей, а также оплатить расходы, связанные с подачей заявления в суд и проценты в связи с неоплатой долга.

Суд встал на сторону московской компании, однако полностью удовлетворить требования не смог. Виной тому стала неправильно оформленная расписка - вместо оригинала была представлена копия, а в самом тексте отсутствовала подпись жительницы Мариинска. Вторая расписка – на сумму 112 тысяч рублей – была принята в качестве доказательства.

В итоге с учетом уже оплаченных женщиной 49 тысяч рублей, суд постановил взыскать с нее в пользу компании 63 тысячи рублей. Также жительницу Мариинска обязали выплатить 10 тысяч рублей, в сумму которых вошли проценты на сумму долга и другие расходы, понесенные в связи с обращением в суд.