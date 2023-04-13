В Кузбассе появился на свет Добрыня Никитич

Мама Ксения Шергина и ее сын Добрыня Никитич. Фото: Перинатальный Центр имени Л.А. Решетовой г.Кемерово.

В Кузбассе на свет появился полный тезка героя русских былин – Добрыня Никитич. О младенце с удивительным именем рассказали в кемеровском перинатальном центре имени Л.А. Решетовой, где родился малыш.

- Имя у нас папа придумал. Мультики с детьми [про былинных героев – прим. авт.] мы постоянно смотрим.... Добрыня – значит, будет всегда добрый, - рассказала мама новорожденного Ксения Шергина.

По ее словам, малыш появился на свет раньше срока, маленьким. Сейчас по физическим показателям он не отличается от остальных ребятишек – имеет стандартный рост и вес и рост. Но родители уверены, что Добрыня Никитич вырастет большим и сильным – имя обязывает.

Добрыня - третий ребенок в семье Шергиных. У него есть старшие брат и сестра. Причем, имена у них тоже со смыслом. 10-летнюю Валентину назвали в честь Святого Валентина, потому что она родилась в ночь с 14 на 15 февраля, а брат Мирослав получил имя за мирный характер.

Кстати, Добрыня Шергин не первый в Кузбассе Добрыня Никитич. В прошлом году в Юрге на свет появился малыш, которому родители также выбрали имя богатыря.

А летом этого года в Кузбассе родился полный тезка гениального поэта Александра Сергеевича Пушкина. Малыш появился на свет 6 июня - в день рождения светоча русской поэзии.