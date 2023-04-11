Более 1200 заявок подали кузбассовцы на фестиваль-конкурс «ПесниZаРодину»

В конкурсе могут принять участие все желающие. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кузбассе организаторам фестиваля-конкурса патриотической песни «#ПесниZаРодину». поступило уже более 1200 заявок от желающих продемонстрировать свои таланты. Ожидается, что в вокальном проекте примут участие свыше десяти тысяч человек, сообщает администрация правительства Кузбасса.

- Главная задача конкурса - дать возможность любому жителю Кузбасса выразить любовь к своей Родине, ее культурным традициям, ведь именно они становятся источником вдохновения для авторов и исполнителей. Фестиваль, объединяющий жителей региона всех возрастов, позволяет показать несгибаемый сибирский характер через полет творческой мысли. Каждый участник фестиваля - уже победитель, - сказал Сергей Цивилев.

Конкурсные прослушивания уже прошли в шести территориях области, свои произведения представили и жители Березовского, Калтана и Киселевска. Новокузнецкого, Ленинск-Кузнецкого и Яшкинского округов. В 12 территориях региона уже стартовали отборочные туры в онлайн-формате.

Отметим, что принять участие в фестивале-конкурсе могут как профессиональные, так и любительские творческие коллективы: исполнители музыканты, поэты, композиторы, авторы музыкальных сочинений. При желании участники могут выкладывать свои произведения в социальные сети, используя хештег #ПесниZаРодину.

Конкурс проходит по номинациям «Лучшая военно-патриотическая песня», «Лучшая песня о России», «Лучшая песня о КуZбассе», «Тебе, Донбасс, посвящается!», «Лучшая авторская песня», «Самое дружное и выразительное исполнение», «Победитель народного голосования», «Самый яркий сценический образ», «Лучший номер трудового коллектива».