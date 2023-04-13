В Кузбассе откроется Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко»

Евгений Плющенко откроет в Кузбассе собственную Академию фигурного катания Фото: Федор БАРАНОВ

- Евгений Викторович, Кузбасс стал третьим регионом в России, где вы открываете свою Академию. Почему после Москвы и Московской области выбор пал именно на наш сибирский регион?

- Кузбасс в последнее время очень прилично развивает спортивную инфраструктуру, я часто здесь бываю и вижу это своими глазами. Появляются новые объекты - дворцы спорта, спортивные школы, в том числе школы фигурного катания. Здесь есть возможность реализовывать самые смелые идеи в нашем виде спорта, есть условия, база. И сегодня, проведя с ребятами тренировку, я понял, что не ошибся в своем выборе насчет Кузбасса. Талантливые фигуристы. Мальчик, правда, только один, и это, кстати, по России везде так. Но, надеюсь, академия исправит этот пробел.

- Часто известные спортсмены, открыв подобные свои спортивные школы в регионах, попросту забывают про них….

- Сразу скажу, такое в моей кузбасской академии исключено. Я сам буду постоянно приезжать в регион, вести занятия. Уже через две недели, по окончании гастрольного тура, вернусь сюда и проговорю с руководителями, тренерами все детали предстоящего обучающего процесса. Надо понять существующую спортивную базу фигурного катания, посидеть на тренировках. Увидеть, как занимаются, чему конкретно учат тренеры. Увидеть группировки, выезды скольжения, хореографию. Посмотреть на занятия без коньков, выполняют ли дети упражнения на полу, а прыжки надо обязательно учиться делать сначала на полу. Кроме меня в Кузбассе будут преподавать профессиональные тренеры нашей Академии, вместе мы заложим основу единой системы тренировок.

- Основы этой системы базируются на школе вашего наставника Алексея Мишина?

- В основном да, я последователь его школы, ее наследник, можно сказать. Причем с малых лет, когда ездили с ним по всему миру с показательными выступлениями, где я работал с ним по восемь часов день.

Суть, главная цель академии - не отобрать лучших сибирских фигуристов в Москву или в Подмосковье, а сформировать хорошую школу именно здесь, в Кузбассе. Главное - научить местных тренеров единой системе преподавания. Чтобы они на месте потом смогли дать высокие знания подопечным.

Но, конечно, лучших ребят будем приглашать в нашу московскую академию на стажировку. В главной спортивной школе созданы хорошие условия для тренировок и проживания. Они окунутся в нашу историю, наберутся опыта, который поможет ребятам прославлять в будущем свой спортивный регион.

- В каком городе Кузбасса откроется ваша академия?

- Первое отделение спортивной школы будет открыто на базе кемеровского ледового дворца «Кузбасс». Заниматься там смогут дети с двух лет. Набор начнется с 1 августа 2023 года, тренировки - в сентябре. Маленьких спортсменов распределят по группам в зависимости от возраста. Юные фигуристы будут тренироваться как в зоне общей физической подготовки, так и непосредственно на льду. Кроме тренировочного процесса планируются квалификационные соревнования и тесты, сборы, мастер-классы и семинары с участием выдающихся российских спортсменов.

- Евгений Викторович, в каких еще российских городах будет развиваться ваша Академия фигурного катания?

- После Кузбасса академии планируем открыть в Йошкар-Оле, Туле, дальше будем смотреть. Скажу, что академия нужна именно сейчас, в непростое время, когда мы не имеем возможности реализовывать свой потенциал ввиду известных причин на международной арене. Но вместе с тем у российского фигурного катания, и вообще у спорта, появилась уникальная возможность для собственного внутреннего потенциала. И это хорошо!