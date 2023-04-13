В Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе задержали мужчину, причастного к убийству предпринимателя в Осинниках. Об этом сообщили СУ СК России по Кемеровской области.

Напомним, что ЧП произошло 6 апреля в оживленном месте - на автостанции. Неизвестные подъехали на «Жигулях» к остановке, затем один из них, одетый в яркую спецодежду, подошел к мужчине и выстрелил ему в голову. Пострадавший умер на месте. После этого киллеры скрылись с места преступления. Убитым оказался 47-летний мужчина - местный предприниматель. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ход его расследования по поручению председателя СК России был взят на контроль в центральном аппарате ведомства.

Следователи и криминалисты СУ СК России Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции вышли на след одного из участников убийства. Сегодня стало известно о задержании мужчины. Подозреваем стал 39-летний местный житель. Пока не сообщается, выполнял мужчина функцию стрелка или водителя. На кадрах, опубликованных правоохранительными органами, видно, как силовики выводят подозреваемого из гаража.

- В настоящее время ему предъявлено обвинение, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СК РФ по Кемеровского области.

Также опубликовано видео, на котором рабочие выкапывают автомобиль – тот самый ВАЗ, на котором киллеры совершили преступление. Машина была закопана на глубине нескольких метров на территории города.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства убийства, и, в том числе, причастных к нему людей.