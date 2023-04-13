Поселок Шерегеш станет городом Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Поселку Шерегеш, где расположен одноименный горнолыжный курорт, присвоят статус города. Этому поспособствует создание здесь особой экономической зоны. Сейчас на территории идет масштабная реновация. Об этом участникам недавнего совещания «Поддержка несырьевых отраслей экономики как новый драйвер развития субъекта Российской Федерации» на примере спортивно-туристического комплекса СТК «Шерегеш» представителям правительства, верхней палаты российского парламента и топ - менеджерам крупнейших компаний страны рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Статус города Шерегешу будет присвоен, конечно, в связи с развитием местного спортивно-туристического комплекса.

-Вместо старых домов построим новые, где на первых этажах предусмотрим кафе, рестораны, различный бытовой сервис для людей. При этом будут учтены все пожелания жителей Шерегеша, - пояснил Сергей Цивилев.

Инвестиции в реализацию стратегии развития СТК «Шерегеш» до 2035 года составят более 200 млрд рублей. Эти средства позволят, в том числе, увеличить количество спальных мест в гостиницах курорта с 11,5 тысячи до 47,3 тысячи, что позволит обеспечить 3,4 миллиона посещений в год. А протяженность горнолыжных трасс возрастет с 56 до 200 километров, в пять раз больше на курорте станет столовых, кафе и ресторанов, - ранее «КП-Кемерово» рассказали в администрации Правительства Кузбасса.

В развитие СТК Шерегеш вложат свыше 200 миллионов рублей Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Участники совещания обсудили и строительство поблизости Шерегеша аэропортового комплекса. Земельный участок площадью 995 гектаров уже выделен.

- Пропускная способность аэропортового комплекса, предусматривающего возведения взлетно-посадочной полосы, а также зданий и сооружений для приема и отправки воздушных судов, составит порядка 200 пассажиров в час, - добавили в региональном Правительстве.

- Очень важно, что в самое ближайшее время в Правительство страны поступит заявка на создание особой экономической зоны «Горная Шория», которая объединит Таштагольский район и Междуреченск, - добавил глава региона.