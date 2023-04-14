Посещаем разнообразные культурные события, посвященные Дню космонавтики и не только

Фото: Иван МАКЕЕВ.

SHAMAN споет свои хиты

Отправляемся на гала-концерт фестиваля «Ночь Юрия Гагарина».

В субботу, 15 апреля, в Кемерове и Новокузнецке состоится гала-концерт «Время победителей. Полет в будущее», который станет кульминацией Второго международного фестиваля «Ночь Юрия Гагарина». Он одновременно пройдет в кемеровском Ледовом дворце «Кузбасс» и в спорткомплексе «Арена Кузнецких металлургов» Новокузнецка. В постановке шоу задействованы самые современные разработки в области света, звука и сценических спецэффектов.

В рамках гала-концерта запланирован телемост Кемерово-Новокузнецк, а также сеанс связи с МКС. Экипаж Международной космической станции поприветствует гостей фестиваля и поздравит всех землян с Днем космонавтики. В праздничном концерте в Кемерове, ведущим которого, как и в прошлом году, будет заслуженный артист России Александр Олешко, примет участие артистка Донецкой государственной академической филармонии Татьяна Сидякина, солист Музыкального театра Кузбасса Константин Круглов, вокальный ансамбль «Вовремя» и другие лучшие молодые исполнители и творческие коллективы Кузбасса.

Завершит гала-концерт «Время победителей. Полет в будущее» выступление шоу-балета Аллы Духовой TODES и исполнителя собственных хитов SHAMAN, получившего известность по песням «Я - русский», «Встанем», «Улетай» и другим.

Помимо концерта для гостей предусмотрена обширная культурно-просветительская программа. На улице перед Ледовым дворцом «Кузбасс» и в фойе спорткомплекса будет организовано множество интересных локаций, выставок и активностей, где каждый сможет интересно провести время.

Ледовый дворец Кузбасс

пр. Притомский, 12, т.: 8 (384-2) 58-89-79

15 апреля, начало в 18.00

Цена билетов: от 300 до 500 рублей

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Фото: Юрий КУЗНЕЦОВ.

Роуд-муви по русскому фольклору

Идем на спектакль о взрослении человека для подростков и их родных.

Театр для детей и молодежи покажет на своей сцене необычный спектакль для подростков и их родителей. «Василисса» - пьеса молодого драматурга Марии Малухиной, сказка, написанная по мотивам славянского фольклора, своеобразное фэнтези.

В ее основе сюжет о взрослении подростка в жанре роуд-муви. Главная героиня отправляется в опасное путешествие. Василисса, еще совсем юный человечек, преодолевает границу между двумя мирами: реальной привычной жизнью деревни и неведомым фантастическим пространством сказочного леса, в котором мистические силы природы противостоят всему человеческому. С одной стороны, Василисса боится показаться странной. С другой - так скучно жить по правилам и быть как все. Извечный вопрос «кто я? откуда пришел?» и желание найти себе подобных толкают Василиссу в невероятное путешествие во взрослость. Оказавшись в переходной точке между ярким детством, где не было страха и сомнений, ответственности за свои поступки, и взрослой жизнью, Василисса ищет ответы на важные вопросы о настоящей сущности добра и зла, дружбы, первой любви.

Этот спектакль - история взросления, которая никогда не теряет своей актуальности. Поэтому на него рекомендуется приходить родителям с детьми-подростками, чтобы лучше понять друг друга.

Театр для детей и молодежи Кузбасса

ул. Арочная, 37, т.: 8 (384-2) 36-79-68

15 апреля, начало в 17.00

Цена билетов: 500 рублей

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Фото: Кузбасский центр искусств.

Космос на расстоянии руки

Погружаемся в атмосферу орбитальной станции на мультимедийной выставке.

В Кузбассе стартовал Второй международный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина», в рамках которого во всем регионе проходят различные познавательно-развлекательные мероприятия.

Например, в мультимедийном зале Кузбасского центра искусств открылась фотовыставка «Наш Гагарин», посвященная полету первого человека в космос, которая продлится до воскресенья, 16 апреля.

На выставке представлены фотографии из жизни первого космонавта Земли. Мультимедийный контент музея космонавтики (съемка с МКС) дополняет представление о подвиге и погружает в атмосферу орбитальной станции.

Кроме того, каждый будний день с 11:00 до 17:00 у посетителей выставки также есть возможность испытать на себе невесомость и выйти в открытый космос при помощи VR-технологий.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6, т.: 8 (384-2) 75-07-88

Время работы: ежедневно с 11.00 до 20.00

Вход свободный