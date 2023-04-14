В Кузбассе на выходных похолодает до -16 градусов

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра опубликовали прогноз погоды на ближайшие выходные.

Весна не торопится приходить в Кузбасс. В ближайшие дни в регионе ожидается прохладная погода, в ночные часы столбики термометров будут достигать минусовых отметок, днем температура будет слабоположительной. Сильных осадков на выходных не прогнозируется, но при этом будет дуть порывистый ветер.

Сегодня, 14 апреля, погода будет более-менее теплая - днем воздух прогреется до +9...+14 градусов, по северу до +3...+8 градусов. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 метров в секунду. Прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег. В течение дня ожидается похолодание.

В субботу, 15 апреля, ночные температуры составят -3...-8 градусов, местами до -15 градусов, дневные -1...-6 градусов, по югу до +4 градусов. Ветер подует северо-восточный, ночью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Ночью пройдет небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков, по югу возможен мокрый снег.

В воскресенье, 16 апреля, ночью похолодает еще сильней – до -6...-11 градусов, местами до -16 градусов. Днем ожидается -1...+4 градуса. Ветер сменит направление на восточное и немного утихнет, его сила будет достигать 4-9 метров в секунду, местами порывы - до 15 метров в секунду. По области возможен небольшой, мокрый снег, на севере региона - без существенных осадков.

Напомним, что на реках Кузбасса начался ледоход. Прохладная погода способствует не быстрому, а локальному вскрытию рек. По последним данным, уже частично вскрылись реки Мундыбаш и Кондома, река Иня в районе пгт. Промышленная и Томь в Кемерове. В ближайшее время ожидается вскрытие Томи в районе Крапивинского и Поломошного.