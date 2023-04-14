Бывший начальник новокузнецкой колонии попался на крупной растрате и был приговорен к тюремному сроку

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Кузбасский суд вынес приговор 49-летнему экс-начальнику ФКУ Лечебно-исправительное учреждение №16 и 53-летнему бывшему директору коммерческой организации, которые обвиняются в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ) соответственно. Об этом сообщили в СК по Кузбассу.

Следователи выяснили, что в период с мая 2017 года по тот же месяц 2019-го между исправительной колонией и коммерческими фирмами были заключены госконтракты на откачку жидких отходов, исполнителем была организация осужденного, поскольку в ЛИУ отсутствовала централизованная система канализации.

- Однако фактически работы выполнялись в меньших объемах, чем отражалось в актах выполненных работ. Оплата производилась по фиктивным актам и счетам-фактурам, содержащим недостоверные сведения. В общей сложности на счет организации из бюджета исправительного учреждения перечислено более 4,5 миллиона рублей, - рассказали в кузбасском Следкоме.

О преступлении стало известно сотрудникам ФСБ по Кемеровской области, которые передали материалы следователям. Сотрудники СК изучили записи с камер, которые установлены на территории исправительного учреждения, провели ряд следственных экспериментов, в том числе по установлению фактического времени, которое требуется на закачку отходов в спецмашину, установили соответствие времени, в течение которого техника производила работы, с имеющимися видеозаписями. Также было установлено, что подсудимые состояли в приятельских отношениях.

Со следствием обвиняемые не сотрудничали, однако по результатам экономической и бухгалтерской экспертиз и ряда других было достоверно установлено, что оплаченные на сумму свыше двух миллионов рублей услуги фактически оказаны не были. В счет возмещения ущерба на имущество мужчин наложен арест на общую сумму порядка 1,6 миллиона рублей.

В результате суд приговорил бывшего начальника ЛИУ к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере полумиллиона рублей, а экс-директора фирмы - к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей.