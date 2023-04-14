В Кузбассе 26-летнюю барменшу подозревают в сексе с шестиклассником

Фото: архив "КП" Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кузбассе взрослая женщина закрутила роман со школьником. Об этой связи стало известно правоохранительным органам, и в итоге на женщину завели уголовное дело.

Подозреваемой - 26 лет, а подростку, с которым она вступила в интимные отношения, всего 14. По информации местных СМИ, учится парень в шестом классе (не в восьмом, как положено, поскольку два раза оставался на второй год). При этом у жительницы Калтана растет дочь, которая младше ее любовника всего на несколько лет – та является ученицей 5-го класса той же школы. Также женщина воспитывает еще одного ребенка - сына. Работает она продавщицей в одном из местных питейных заведений. В соцсетях пользователи пишут, что женщина положила глаз на подростка несколько месяцев назад. Мальчик же из многодетной семьи, живет с матерью, отчимом, братом и сестрой – никто особо его воспитанием не занимается.

По одной из версий заявление в полицию написала мать шестиклассника. Другой местный житель, знакомый с ситуацией, рассказал «Комсомолке», что кто-то слил информацию о странном романе в группу в соцсети, после чего она стала известна правоохранительным органам. По словам источника, мама школьника узнала о произошедшем уже от инспекторов ПДН.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в СК РФ по Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»). Барменше грозит до четырех лет колонии. Никакие другие подробности дела пока не разглашаются.

В соцсетях жительницу Калтана прозвали «очень плохой барменшей». Многие недоумевают, где женщина, работающая в «пивнушке», могла пересечься с шестиклассником?