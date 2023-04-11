В Кузбассе собираются поставить новый рекорд в сельском хозяйстве

Объемы производимой сейчас сельхозпродукции позволяют полностью покрывать внутренние потребности Кузбасса в зерне. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В регионе заканчивается подготовка к посевной кампании - в нынешнем году хозяйства всех категорий готовятся засеять около 943 тысячи гектаров земли. В том числе будут увеличены посевы зерновых, зернобобовых и масличных культур.

В селе Красное Ленинск-Кузнецкого муниципального округа в минувшую пятницу прошла традиционная областная конференция аграриев, посвященная началу весенне-полевых работ сезона-2023. Ее участниками стали сельхозтоваропроизводители, а также представители муниципалитетов, научных заведений, поставщиков продукции для агропромышленного комплекса.

Огромная надежда

Предыдущий год сложился для аграрного сектора Кузбасса удачно. В регионе увеличили посевные площади, оказали финансовую поддержку аграриям, внедряли новые технологии. Санкции не повлияли на уровень готовности хозяйств к посевной, так как закупать все необходимое они начали еще осенью. В итоге был собран рекордный урожай зерновых - 1 миллион 812 тысяч тонн, было побито достижение аж 1966 года.

- Наши земледельцы показали, что умеют хорошо работать. Благодаря принятым мерам поддержки мы получаем рекордные урожаи, жители села - занятость и доходы, - прокомментировал событие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Однако подготовка к нынешнем весенне-полевым работам у аграриев проходила не в оптимальных условиях. Одна из причин - упали цены на зерно, и это при возросших затратах. Кузбасс проблема тоже не миновала - в частности, в ходе своего выступления на конференции глава региона отметил, что сейчас на складах скопилось 350 тысяч тонн остатков собранного урожая. В этой связи перед аграриями остро стоит необходимость искать резервы, чтобы себестоимость продукции была ниже цены ее реализации.

На подготовку техники и оборудования к посевной, ремонтные работы, запчасти и прочее, хозяйства используют собственные средства и кредитные ресурсы. В текущем году на эти цели в Кузбассе запланировано вложить около 726 миллионов рублей. По данным регионального Минсельхоза, сельскохозяйственной техники, навесного и прицепного оборудования достаточно для проведения полевых работ в оптимальные агротехнические сроки.

В посевную кампанию на полях Кузбасса будут работать 3419 тракторов, 384 посевных комплекса и 960 зерновых сеялок, 98 картофелесажалок, 2330 единиц почвообрабатывающей техники: плуги, культиваторы, лущильники, бороны, комбинированные агрегаты. В хозяйствах имеются семена зерновых, зернобобовых и технических культур в полном объеме.

Как сообщил Сергей Цивилев, для оказания поддержки кузбасским сельхозтоваропроизводителям, которые реализовали свою продукцию в период низкой цены, Правительство РФ выделило 180 миллионов рублей, которые будут распределены между хозяйствами до конца апреля. Это, к слову, почти в два раза больше, чем в прошлом году (99 миллионов). Планируется подобная финансовая поддержка от государства и в мае.

Сохранятся и другие меры поддержки, в том числе хорошо показавшая себя региональная программа отсроченного платежа за удобрения.

- Мы ввели ее пять лет назад в качестве эксперимента - она позволяет сельхозпроизводителям подготовиться к полевому сезону и закупить удобрения, а рассчитаться за них осенью за счет выручки от реализации урожая. Аграрии эффект от удобрений уже почувствовали, поэтому программа будет продолжена. Это хороший пример развития в регионе частно-партнерских отношений, - отметил губернатор.

Как рассказал заместитель председателя регионального правительства Денис Ильин, объемы производимой сейчас сельхозпродукции позволяют полностью покрывать внутренние потребности Кузбасса в зерне и картофеле.

Что касается планов на будущую посевную, то общая посевная площадь 2023 года составит в регионе почти 943 тысячи гектаров, попутно в оборот будет возвращено 26,5 тысячи га заброшенных земель сельхозназначения. Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами будет занято 587 тысяч гектаров. Под технические культуры планируется занять 157 тысяч гектаров.

Глава региона поставил задачу селянам собрать в нынешнем году не менее двух миллионов тонн зерна - это будет новый общекузбасский рекорд. Для этого, уверен Сергей Цивилев, есть все условия, в том числе комплекс мер поддержки, уровень технологических решений, применяемых аграриями, и увеличивающаяся в последние годы площадь земель сельскохозяйственного назначения.

«Где белорусы?»

В рамках агроконференции сельхозпроизводители представили на ярмарке свою продукцию, позволяющую оценить, в том числе, насколько наш агропромышленный комплекс зависит от импорта: техники, запчастей, семян. Здесь можно было познакомиться с образцами не только от кузбасских предприятий, организаций и фермерских хозяйств - были представители компаний из Томской и Новосибирской областей, Алтайского края, Санкт-Петербурга и других регионов РФ.

Один из трендов этого и, судя по всему, ближайших сезонов - курс на самообеспеченность собственными семенами. И у представителей кузбасских селекционеров есть, что показать. Так, кемеровский НИИ сельского хозяйства представил сразу восемь сортов картофеля - вкусных и красивых, как уточнила ведущий научный сотрудник организации Ольга Исачкова. Неудивительно, ведь селекцией в институте занимаются уже более пятидесяти лет, а география распостранения кузбасских сортов постоянно расширяется - это сейчас Урал, Якутия, Новгород, Краснодарский край, Казахстан.

Большой интерес вызвал смотр сельскохозяйственной техники, которую предлагают аграриям Кузбасса.

Сейчас ушли с рынка американцы, немцы и прочие производители энергонасыщенных тракторов. Но рынок как будто и не заметил потери бойцов.

- Санкции - санкциями, а техники хватает под разные задачи, приобрести можно любую, необходимую по условиям работы, трудностей с этим нет, - отметил губернатор Кузбасса в ходе осмотра экспозиции.

Хотя и главу региона удалось, похоже, удивить…

На конференции прошел и смотр техники, которой пользуются аграрии Кузбасса. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

«Где белорусы?», - спросил Сергей Цивилев в один из эпизодов осмотра техники, подойдя к очередному трактору китайского производства. До этого были те же «китайцы», «турок» и даже итальянский Лилиани - правда, не трактор, а бункер-перегрузчик, восхищавший посетителей своими массивными размерами и ставший одним из любимых мест для фотосессий.

Оказалось, что ни одной модели популярного бренда МТЗ на выставке не было. Вероятно, одним из последствий этого стало позднее объявленное на агроконференции губернатором решение обратиться в правительство Республики Беларусь с предложением о создании в Кузбассе специализированного центра белорусской сельхозтехники. Дружественная страна должна тоже иметь возможность быть представленной в регионе.

Не получился в полной мере и предложенный губернатором баттл между представителями компаний, рекламировавших российский Кировец и китайский YTO – губернатору было интересно, какая модель в этой нише предпочтительнее в плане производительности, комфорта и сервиса. Но коллеги, сославшись на профессиональную этику, от битвы отказались, сославшись на то, что конкуренты сопоставимы по мощности и при необходимости взаимозаменяемы. Впрочем, согласившись, что «россиянина» процентов на десять-двадцать возможно приобрести дешевле. Вопрос, почему тогда наши аграрии предпочитают «китайцев» (а сейчас, по оценкам специалистов, популярность набирает, к примеру, еще один бренд - Lovol, также представленный на выставке), остался непроясненным. Вероятно, в следствие этого Сергей Цивилев на конференции предложил кузбасским аграриям рассказать, какие они видят недостатки у Кировцев, чтобы затем обратиться непосредственно на завод с просьбой учесть замечания.

Для полноты картины добавим, что в отсутствии европейских и американских конкурентов приехал завоевывать Россию и турецкий Basak…

Как отметил Сергей Цивилев, конкуренцию такую можно приветствовать при условии, если дилерские центры обеспечат бесперебойную доставку запчастей и при необходимости – проведение ремонта непосредственно в поле. А в Кузбассе будет сформирован отраслевой заказ на сельхозтехнику. Причем не сиюминутный. Аграриев опросят, в каких моделях российского производства они заинтересованы с перспективой на ближайшие пять лет. Список направят в правительство РФ. Это, полагает глава региона, поспособствует развитию отечественного машиностроения, максимальному представлению его на рынке.