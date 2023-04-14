Два нижегородца устроили дебош на борту самолета Кемерово-Москва

Самолет Кемерово-Москва должен был вылетать, когда на его борт позвали полицию. Фото: Екатерина САРДАКОВА

- Срочно требуется наряд к самолету Кемерово-Москва, - такое сообщение поступило в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту «Алексей Леонов» 13 апреля.

Причина вызова полицейских к воздушному судну, который с минуты на минуту должен был вылететь в столицу России, оказалась сразу в двух пассажирах – жителях Нижнего Новгорода 32 и 45 лет. Земляки, возвращавшиеся домой через Москву, приняли на грудь перед вылетом, а при подъеме на борт в них вдруг проснулся кураж.

- А нет у нас ничего, - заявили мужчины, едва ворочая языком, в ответ на просьбу стюардесс предъявить посадочные талоны. Отказались они это сделать и после аналогичного требования командира корабля. Даже если пассажиры и пытались поначалу так неудачно пошутить, то вскоре они перешли на нецензурную брань. Представитель авиакомпании отказал неадекватным пассажирам в перелете и вызвал наряд полиции. Нижегородцы с матами пытались объяснить и прибывшим полицейским, что они не должны их забирать, мотивируя это тем, что у них сейчас вылет, но обоих все равно задержали и доставили в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчины были изрядно пьяны.

Оба нижегородца по неизвестной причине отказались предъявлять посадочные талоны. Фото: кадр видео.

- В отношении задержанных транспортные полицейские составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.1 (Мелкое хулиганство), 20.21 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) и 11.17 (Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - пояснили «КП»-Кемерово в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.

Суд рассмотрел дела нижегородцев в тот же вечер. Обоих признали виновными в совершении правонарушений и в качестве наказания назначили каждому из них административный арест на сутки и штрафы в общей сложности на сумму 2500 рублей.

К слову, в октябре 2021 года житель Московской области, который устроил дебош на борту самолета Кемерово-Москва был отправлен под арест на десять суток. Мужчина занял чужое место и отказался его освобождать, осыпая при этом ругательствами и пассажира, купившего билет на это место, и членов экипажа. При этом результаты медицинского освидетельствования, которое ему провели после задержания, алкогольного опьянения не показали.

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