В Кузбассе полицейские спасли первоклассника, который упал с дерева и сломал ногу

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В кемеровском городе Юрга полицейские спасли ребенка, который упал с дерева, повредил ногу и сильно замерз, ожидая помощи. О происшествии рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ЧП произошло в пригороде Юрги, вдалеке от жилых домов. Два первоклассника гуляли после школы по окрестностям, один из них полез на дерево и упал. Приземлился неудачно - встать уже не смог. Его друг побежал за помощью.

- Я шла в сторону города, и ко мне подбежал ребенок и говорит: «Там пацан сломал ногу». Он меня подвел к оврагу, я смотрю, мальчонка лежит без движения. Сразу испуг – живой, не живой. Потом смотрю - зашевелился, - вспоминает местная жительница, обнаружившая ребенка.

Женщина, понимая, что сама не справится, позвонила по единому номеру вызова служб экстренного реагирования. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы младший лейтенант полиции Константин Переверзин и сержант полиции Александр Гончаров. Они увидели, что мальчик сильно замерз – вся его одежда была мокрая от снега. Один из полицейских снял себя куртку и подложил ее под первоклассника. Мальчика укутали, стали растирать ему ноги и руки.

- Мальчик с трудом шевелился и кое-как разговаривал, видимо потому что долгое время пролежал на снегу... Он был испуган, видно было, что ему больно, он периодически плакал. Мы пытались его поддержать, разговаривали с ним, чтобы он отвлекался от боли, - рассказал один из полицейских, принимавших участие в спасении ребенка.

Вскоре на место ЧП прибыли спасатели и врачи, они вместе с полицейскими положили первоклассника на носилки и отнесли до машины скорой помощи.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает. Его мама выразила слова благодарности в адрес полицейских за профессионализм и проявленную заботу по отношению к сыну.