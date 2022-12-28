Омбудсмен попросила проверить арест инспектора по делу о пожаре в приюте Кемерова

Фото с места трагедии Фото: Екатерина САРДАКОВА

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после пожара в социальном приюте в Кемерове, где погибли 22 человека, попросила правоохранительные органы проверить основания ареста пожарного инспектора.

Страшный пожар в частном приюте для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, унес жизни 22 постояльцев. Еще шесть человек пострадали, двое из них находится в ожоговом центре в тяжелом состоянии. После случившегося были арестованы два человека: организатор приюта, пастор евангельской церкви Андрей Смирнов и инспектор МЧС Роман Плет. По версии следствия, инспектор в течение длительного периода не организовал и не провел внеплановую проверку соблюдения требований пожарной безопасности дома, где произошел пожар. Однако на судебном заседании, где избиралась мера пресечения Роману Плету, прозвучала информация, что проверка в сгоревшем приюте не состоялась из-за прокуратуры, которая попросту не согласовала ее. Поскольку по документам это был просто жилой дом, то сами пожарные инспекторы не могли туда зайти без сотрудников прокуратуры. Несмотря на эти доводы суд арестовал Романа Плета на два месяца - до 24 февраля 2023 года.

Фото: архив "КП" Фото: Алена КИХАЕВА

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заступилась за пожарного инспектора. Она написала, что к ней обратились люди, по словам которых, арестованный до трагедии пытался проверить согревший дом престарелых, но его не пустили в здание.

- Я обратилась в компетентные органы с просьбой провести проверку обоснованности привлечения инспектора к уголовной ответственности и избрания в отношении него столь строгой меры пресечения, а также установления контроля за данным расследованием, - сообщила омбудсмен.

О том, что пожарный инспектор предпринимал попытки проверить социальный приют, ранее сообщили и в МЧС. 7 декабря он пришел в частный дом, однако руководство приюта не пустило его в здание.

Татьяна Москалькова также отметила, что это уже не первый подобный случай. Аналогичные трагедии показывают, что заведения не имеют какого-либо официального правового статуса и при этом нередко собственники не пускают в здание проверяющих соблюдения пожарной безопасности, так как это частная территория.

Омбудсмен напомнила, что ранее она уже выходила с инициативой ввести обязательное лицензирование деятельности подобных частных заведений.

Напомним, что пожар в частном доме, обрадованном под социальный приют, произошел в ночь на 24 декабря. По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность электрооборудования. По факту ЧП возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности, халатности и оказании небезопасных услуг.