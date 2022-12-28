Кемеровские химики вошли в число лучших в конкурсе наставничества в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Фото: пресс-служба РЦК

Кузбасс вошел в число лауреатов Всероссийского этапа конкурса «Лучшие практики наставничества», который ежегодно проводится в рамках национального проекта «Производительность труда». В номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» занял проект по бережливому производству «Ценное дело», который реализует КАО «Азот».

«Одним из основных направлений реализации национального проекта является подготовка кадров, в том числе через возрождение института наставничества. Грамотная помощь опытных работников, взаимодействие молодых специалистов с теми, кто уже состоялся в профессии, повысит кадровый потенциал на предприятиях, что позитивно отразится и на производительности труда. Надеемся, что инициатива передачи опыта молодым кадрам через наставничество будет поддержана другими участниками нацпроекта «Производительность труда», а конкурс станет своеобразной мотивацией к этому», - отметил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Проект наставничества в сфере бережливого производства на кемеровском «Азоте» реализует аппаратчик выпаривания Светлана Стенькина, она стала победителем регионального этапа конкурса и затем представляла Кузбасса на федеральном этапе. Специалист с 16-летним стажем работы обучает молодежь основам профессии и приобщатся к труду и наведению порядка. Совместно с наставниками, студенты выполняет полезные работы для цеха, в котором проходит практику.

Сегодня на «Азоте» более 750 сотрудников являются наставниками для молодых специалистов. Проект «Ценное дело» ориентирован на вовлечение молодых специалистов в культуру производства, формирования правильного отношения к труду. Студенты, приходящие на практику на химическом производстве, под контролем наставников активно помогают предприятию в тиражировании практик бережливых улучшений в рамках нацпроекта «Производительность труда».

ДЛЯ СПРАВКИ: Конкурс «Лучшие практики наставничества» проводят с 2019 года среди компаний-участников нацпроекта «Производительность труда», который курирует Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов. Конкурс направлен на поиск и отбор успешных практик наставничества в сфере производительности труда для их дальнейшего распространения и тиражирования среди участников нацпроекта.