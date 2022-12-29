Новогодние праздники в Кемерове: как будут работать поликлиники, магазины и общественный транспорт

Фото: архив "КП"

По традиции в период новогодних праздников многие организации меняют график работы. Рассказываем, как в Кемерове будут работать служба спасения, поликлиники, магазины, управляющие компании и общественный транспорт.

Больницы и поликлиники

В новогодние праздники поликлиники Кемерова будут работать через день: 2, 4, 6, 8 января. Время работы - с 8.00 до 14.00. Красные зоны будут открыты с 8.00 до 16.00 все дни за исключением 1 и 7 января. Стационары как обычно будут работать в круглосуточном режиме.

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дежурство на праздниках будут нести все 19 отделений и девять станций скорой медицинской помощи в городах Кузбасса, а также Кузбасский центр медицины катастроф (в среднем 185 бригад в сутки). Также работа медиков будет организована на всех массовых мероприятиях.

Общественный транспорт

Изменится расписание работы и общественного транспорта. Так, 31 декабря автобусы, троллейбусы и трамваи в Кемерове будут работать по расписанию буднего дня.

В саму новогоднюю ночь, чтобы развезти горожан по домам, в Кемерове запустят дополнительные рейсы. Работа транспорта будет организована по следующим маршрутам:

Автобус № 7 «Драмтеатр - Детский сад». Время отправления от остановки «Драмтеатр»: 21.59, 22.36, 23.17, 23.54, 00.35, 01.12, 01.53. Время отправления от остановки «Детский сад»: 21.23, 22.00, 22.41, 23.18, 23.59, 00.36, 01.17.

Автобус № 23 «Сельская больница - ж/д вокзал». Время отправления от д.п. «Северный»: 23.29, 00.12, 00.58, 01.41; время отправления от ж.д. Вокзала: 23.30, 00.16, 00.59, 01.45.

Автобус № 27 «Д.п. «Комсомольский» - ул. Кирова». Время отправления от «д.п. Комсомольский»: 22.48, 23.26, 00.03, 00.41, 01.18; время отправления от остановки «Универсам № 1»: 23.25, 00.03, 00.40, 01.18, 01.55.

Автобус № 47 «Ж.д. вокзал - ул. Свободы». Время отправления от «ж.д. вокзала»: 21.55, 22.25, 23.15, 23.45, 00.35, 01.05; время отправления от остановки «ул. Свободы»: 21.45, 22.35, 23.05, 23.55, 00.25, 01.15, 01.45.

Автобус № 48 «Драмтеатр - ж.р. Ягуновский». Время отправления от остановки «Драмтеатр»: 20.35, 21.20, 22.10, 22.55, 23.45, 00.30, 01.20; время отправления от остановки «ж.р. Ягуновский»: 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 00.30, 01.15.

Автобус № 49 «Универсам № 1 - д.п. «Комсомольский». Время отправления от остановки «Универсам № 1»: 23.57, 00.37, 01.19, 01.59; время отправления от д.п. «Комсомольский»: 23.16, 23.56, 00.38, 01.18.

Автобус № 51 «Д.п. 21 микрорайон - ж.д. Вокзал». Время отправления от д.п. 21 микрорайон: 23.46, 00.18, 00.49, 01.19, 01.51; время отправления от ж.д. Вокзала: 23.00, 23.32, 00.03, 00.33, 01.05, 01.36, 02.06.

Автобус № 91 «Сквер - Универсам № 1». Время отправления от остановки «Сквер»: 22.47, 23.22, 23.47, 00.22, 00.47, 01.22; время отправления от остановки «Универсам № 1»: 23.15, 23.52, 00.15, 00.52, 01.15, 01.52.

Автобус № 99 «Д.п. «Шалготарьян» - Детский сад». Время отправления от д.п. «Шалготарьян»: 21.00, 22.32, 00.04; время отправления от остановки «Детский сад»: 21.48, 23.20, 00.52.

Автобус № 111 «Д.п. «Комсомольский» - ул. Кирова». Время отправления от д.п. «Комсомольский»: 22.35, 23.07, 23.50, 00.22, 01.05; время отправления от остановки «Универсам № 1»: 23.12, 23.44, 00.27, 00.59, 01.42.

Автобус № 170э «Универсам № 1 - ЖК Солнечный бульвар». Время отправления от остановки «Универсам № 1»: 00.30, 01.54; время отправления от остановки «Бульвар Кедровый»: 01.12, 02.36.

Автобус № 179э «Главпочтамт - ж.р. Кедровка». Время отправления от остановки «Главпочтамт»: 00.50; время отправления от остановки «ж.р. Кедровка»: 01.45.

Автобус № 182э «Главпочтамт - ж.р. Промышленновский». Время отправления от остановки «Главпочтамт»: 00.40; время отправления из ж.р. Промышленновский: 01.32.

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При этом вечером 31 декабря площадь Советов закроют для проезда. С 21.30 31 декабря до 2.30 1 января транспорт будет направлен в объезд. Автобусы, которые двигаются в направление центра, поедут по маршруту: улица Соборная, Красноармейский мост, улица Красноармейская, улица 50 лет Октября, проспект Советский и далее своими маршрутами. В обратном направлении: проспект Советский, улица 50 лет Октября, улица Васильева, улица Красная, улица Советский и далее своими маршрутами.

1 января общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня, при этом часть маршрутов будет отменена (№№ 2, 3, 19, 26, 26т, 32, 35, 49, 52, 84, 85, 88, 101, 170э, 105А, 122, 164, 186э, 193). Кроме того, отменят некоторые утренние рейсы. Со 2 по 8 января транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

Уточнить расписание работы общественного транспорта можно по телефону УЕЗТУ 57-46-57.

Кемеровская служба спасения

Кемеровская служба спасения на период новогодних каникул переходит на усиленный режим работы. В случае возникновения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства города будут задействованы аварийно-восстановительные бригады, бригады канализационщиков и электриков. Все они оснащены необходимыми инструментами. Также подготовлен аварийный запас для устранения коммунальных аварий.

В круглосуточном режиме будут работать спасатели на трех специализированных автомобилях. В каждой машине есть трехколенная и штурмовая лестница, спецсигнал, радиостанция, бензогенератор и другое оборудование.

Обратиться в Кемеровскую службу спасения можно по телефону горячей линии, которая работает в круглосуточном режиме 77-05-05. Также звонить можно по телефону единой дежурно-диспетчерской службы - 112.

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рынки и магазины

На новогодние праздники магазины также незначительно изменят график своей работы. Как рассказали в кемеровской администрации, 31 декабря часть торговых точек закончит работу уже к обеду. Так, рынок «Сотка» (ул. Тухачевского, 100) будет открыт до 14.00, Фермерский центр «Губернский сельский рынок» ПК «Кемеровский» (ул. Щетинкина, 16) - до 15.00, ТК «Сельский центр» (ул. Инициативная, 76) - до 16.00. До 18.00 продукты можно будет купить в ТК «Колос» (ул. Марковцева, 26); ТЦ «Крытый», ТК «Социальный» (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 277), ТК «Сельский рынок» (пр. Шахтеров, 111), до 19.00 - ТК «Сокол» (б-р Строителей, 42 Г), ТЦ «Метро» (ул. Волгоградская, 58), до 20.00 часов - ТК «Ленинградский» (пр. Ленинградский, 30 стр.1), ТК «Фермерские продукты Кузбасса» (пр. Молодежный, 9/2).

Супермаркеты «Мария-Ра», «Магнит», «Лента», «Пятерочка» и «Монетка» и ТЦ Радуга будут открыты для покупателей до 21.00. До 22.00 приобрести продукты можно будет в ТК «Лента» (пр. Ленинградскому, 28 В, пр. Кузнецкий, 33, ул. Баумана, 20), супермаркетах «Ярче», «Хлеб Соль», универсамам «Бегемаг», Гипермаркеты «Магнит» (пр. Октябрьский, 57; ул. Гончарная, 2), магазинах «Ласко».

1 января 2023 года крупные торговые системы и торговые комплексы начнут рабочий день позже обычного. А со 2 января предприятия торговли вернутся к обычному режиму.

Дорожные и коммунальные службы

В период новогодних каникул вывозить снег и убирать улицы в Кемерове будут в среднем 75 единиц спецтехники в дневную смену и 49 единиц - в ночную. На вооружении у дорожников - грейдеры, самосвалы, тракторные щетки, погрузчики и другая техника.

Более 120 дорожных рабочих будут убирать снег с остановок, очищать подходы к пешеходным переходам, тротуарам.

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За бесперебойную работу уличного освещения будут отвечать две мобильные бригады МП «Кемеровогорсвет». По вопросам содержания улично-дорожной сети работает круглосуточный телефон диспетчерской МБУ «Кемеровские автомобильные дороги»: 67-00-00.

Аварийные службы всех городских управляющий компаний будут работать круглосуточно. В выходные на дежурство выйдут слесари, сварщики, электрики. Создан необходимый запас материалов для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Также будет организована работа дворников.

Вывоз мусора с придомовых территорий будет осуществляться оператором ООО «Чистый город».

В целях оперативного реагирования на нештатные ситуации с 31 декабря по 8 января в МБУ «Жилкомцентр» с 8.00 до 20.00 будет организовано дежурство по телефону горячей линии: 31-23-32.