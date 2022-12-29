«Разрез Кийзасский» провел масштабное экологическое мероприятие

Фото: Владимир СОПИН

Мероприятие такого формата прошло в Мысках впервые. Восьмиклассники школы № 4 приняли участие в «дармарке». Они принесли из дома вещи в хорошем состоянии, которыми не пользуются: головные уборы, канцелярию, книги, сувениры, бижутерию, новогодние украшения. За каждый предмет школьнику полагался один экоин – единица виртуальной валюты. Практически все вещи нашли новых хозяев. По мнению экотренера Вадима Дордина, благодаря такому мероприятию дети более ответственно начнут относиться к природным ресурсам.

«В каждой семье хранятся предметы, которыми никто не пользуется, но рука не поднимается их выкинуть. Мало кто задумывается, что эти вещи могут быть полезны другим. «Разрез Кийзасский» делает большое дело. Сотрудники организовали отличное мероприятие», - прокомментировал Вадим Дордин.

На «Фреш-маркете» также осуществлялся прием отходов: макулатуры, стекла, пластика и металла. В общей сложности школьники и педагоги сдали в переработку более 20 килограммов вторсырья. За принесенный мусор также полагались экоины. На них можно было приобрести экологичные подарки: термокружки, стеклянные и стальные бутылки для воды, зубные щетки из бамбука, растущие карандаши, шоперы и многое другое. Каждый восьмиклассник унес домой несколько презентов, в том числе Валя Белоусова:

«Я знаю, что пластик очень долго разлагается, поэтому я сегодня заработала 10 экоинов и приобрела стеклянную бутылку. Теперь смогу экономить не только деньги, но и ресурсы, потому что буду наливать воду дома в свою бутылку, носить с собой и пить, когда хочу», - поделилась Валентина Белоусова.

«Фреш-маркет» стал продолжением двухгодичного эко проекта «Фреш-уроки», в рамках которого «Разрез Кийзасский» проводит занятия в школах Мысков. Детям в возрасте от 6 до 18 лет рассказывают о бережном потреблении, правилах сортировки мусора, природных богатствах.