В ожидании чуда

Фото: театр для детей и молодежи.

Театр для детей и молодежи приглашает юных кемеровчан и их родителей на премьеру спектакля «Винни Пух и день забот». Веселая сказочная повесть о Винни-Пухе - фейерверк радости и оптимизма. Она словно не подчиняется законам сказочного жанра: в ней нет традиционного противостояния Добра и Зла, а все приключения, происходящие с игрушками Кристофера Робина - персонажами этой сказки - очень похожи на детские игры.

Главный герой спектакля - плюшевый медведь Винни-Пух. Хотя его голова набита опилками, ему приходится много думать. Он никогда не унывает. Он невероятно изобретателен. Он сочиняет веселые стихи. Больше всего на свете он любит мед. Но самое главное - Винни-Пух всегда готов прийти на помощь своим друзьям!

Пространство этого спектакля - сказочный Лес, в котором живет по своим законам Детство - замечательная и неповторимая пора, в которой каждый ребенок - первооткрыватель большого, доброго мира.

По окончании спектакля зрителей ждет театрализованная программа в большом фойе театра с играми, сюрпризами, танцами и, конечно, Дедом Морозом!

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37, т.: (3384-2) 36-79-68

30 декабря, начало в 14.00

2 и 6 января, начало в 13.00

3 января, начало в 10.00

4 и 5 января, начало в 10.00 и 13.00

Цена билетов: 450 рублей