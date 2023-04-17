Ярослав Жалнин не против полететь в космос с Юлией Пересильд

Ярослав Жалнин готов к космическому полету

Накануне гала-концерта фестиваля Юрия Гагарина в Новокузнецке его главный хедлайнер, известный российский актер Ярослав Жалнин, сыгравший главную роль в нашумевшем биографическом фильме «Гагарин. Первый в космосе», рассказал о космических мечтах и встречах с кузбасской молодежью.

- Фильм «Вызов», который я недавно посмотрел, произвел на меня настолько сильное впечатление, что я снова захотел сыграть в космическом фильме. Живые съемки на орбите, в космическом корабле, не заменить никакими эффектами, хоть в кино это вполне реально. Мне этого в роли Гагарина немного не хватило, вот этого ощущения настоящего космоса. И полетел бы с удовольствием с Юлией Пересильд. Если она согласится, конечно. История, к слову, может быть совсем другая. Просто фильм «Гагарин. Первый в космосе» на всю жизнь, наверное, будет главным. Сыграть Юрия Гагарина, это все равно, что Гамлета. Сыграть личность - это уже для артиста большая удача. Там я подкладывал больше внутреннее состояние, то, что мне рассказывали в Саратове, где он учился.

Приходилось актеру на съемках трудиться и физически. И это, по его словам, сравнимо с полетом.

- Полет на настоящем учебном самолете с высшим пилотажем и почти неделя по целому съемочному дню в кабине тренировочного корабля. Но фильм, повторюсь, получился хорошим по своему человеческому духу, внутреннему содержанию, по глубине переживаний своего героя.

Ярослав Жалнин стал единственной знаменитостью, кто провел на фестивале в Кузбассе все дни от его начала до самого финала. Ведь в течение всей «космической недели» он встречался в кузбасских городах со школьниками и студентами.

- Это были не просто встречи, а настоящие диспуты, диалоги, беседы, когда мы на равных общались о космосе. Иногда казалось, что мы с ребятами, обсуждаем какую-то невероятную космическую идею, которую вот- вот готовы воплотить. Они спрашивали меня о моей актерской жизни. И я им рассказал, что стремлюсь не только в кино быть актером, но и продюсером. Считаю, что у меня это получается, а главное нравится. И конечно, о том, правда ли, что моего Гагарина снимали в настоящем космосе. Это здорово на самом деле. Значит, они поверили в чудо, поверили космос. Я непременно приеду в следующем году снова на фестиваль Юрия Гагарина. Для себя это сделаю традицией. А вдруг еще повезет сыграть космонавта. Леонова - вашего знаменитого земляка. Но, наверное, по фактуре больше Бориса Волынова могут предложить. Но и он личность весомая для космической истории нашей страны.