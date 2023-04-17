Кузбасским инвалидам вернут движение полноценной жизни

Кузбасским инвалидам улучшат качество жизни

В Кузбассе готовы создать собственную систему реабилитации маломобильных граждан, которая позволит им вернуться к полноценной и нормальной жизни. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе знакомства с новокузнецким филиалом АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие». Именно здесь на его базе и будет создан фундамент новой системы. Новая система реабилитации вберет в себя самые передовые технологии протезирования, когда искусственный интеллект подстраивается под мозг человека и учиться ходить вместе с ним.

- У нас есть уникальный центр, который имеет большой опыт работы по изготовлению ортопедической обуви и протезов, разрабатывает новые виды продукции. И мы поможем расширить номенклатуру товаров. Сделаем все для того, чтобы улучшить качество жизни наших маломобильных граждан. Новая система реабилитации поможет не только с протезированием, но и с трудоустройством людей с ограниченными возможностями. Мы подходим к этой работе комплексно - от решения медицинских вопросов, работы с психологами до социальных служб и работодателей, задействованы все профильные ведомства. Люди должны знать, что они не останутся в проблеме одни, каждый будет сопровождаться индивидуальным соцработником, - отметил Сергей Цивилев.

Глава региона добавил, что обеспечить нуждающихся необходимыми средствами реабилитации местного производства поможет система отраслевых заказов. При этом к качеству продукции регион уделит особое внимание.

Новая система реабилитации в Кузбассе предусматривает расширение географии реабилитационной помощи в регионе. Поэтому власти региона уже сейчас задумались об открытии подразделения новокузнецкого филиала АО «Московское ПрОП» в Кемерове.

- Это будет удобно жителям и южной, и северной агломераций региона, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс-службе в администрации Правительства Кузбасса. В правительстве региона уверены, что новая систем реабилитации инвалидов в регионе особенно актуальна сейчас, во время спецоперации на Украине. Многим нашим солдатам, возвращающимся с фронта, домой, требуется специализированная помощь.

- Это люди молодые, в основном, и мужчины среднего возраста, им дальше жить, работать и воспитывать детей. Поэтому качество их жизни должно быть на высшем человеческом уровне, - подчеркнули в Правительстве региона.