В Кузбассе на неделе ожидаются перепады температур от -19 до +6

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие дни.

В начале этой недели в Кузбассе сохранится неустойчивая погода с зимним характером. Это связано с тем, что наш регион все еще находится под влиянием циклона. В ближайшие дни в дневные часы будут слабые плюсовые температуры, по ночам сохранятся отрицательные отметки. Возможны осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь.

Так, во вторник, 18 апреля, ночные температуры составят -9 … -14, местами до -19, дневные -2 … -7. Ветер подует северо-западный 8-13 метров в секунду, ночью с порывами ночью до 19 метров в секунду, днем - до 22. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, а по югу — сильный снег, местами поземки. На дорогах будет гололедица.

В среду, 19 апреля, ночью будет -12 … -17 градусов, местами -6 … -11, днем -2 … +3. Ветер станет западным, ночью 6-11 метров в секунду порывами до 17, днем 4-9 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Местами небольшой, мокрый снег.

В четверг, 20 апреля, ночью прогнозируется температура -5 … -10, местами до -15, дневные +1 … +6. Ветер по-прежнему будет западный, но немного утихнет - 3-8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Ночью возможен небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков.