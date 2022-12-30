КемГМУ Минздрава России с рабочим визитом посетили заместитель председателя Правительства Кузбасса и министр науки и высшего образования региона

Фото: Пресс-служба КемГМУ.

Антон Пятовский, заместитель председателя Правительства Кузбасса (по вопросам образования, науки и молодежной политики) и Сергей Пфетцер, министр науки и высшего образования Кузбасса осмотрели ход реновации морфологического корпуса вуза, посетили уникальный анатомический музей и симуляционно-аккредитационный центр Кемеровского государственного медицинского университета.

В ходе визита состоялось посещение старейшего учебного корпуса медицинского университета, который в последние годы поэтапно преображается. По имеющимся данным, здание на Назарова, 1а было построено в конце 30-х годов прошлого столетия и передано вузу в 1955-м. На сегодняшний день отремонтировано порядка 90 процентов площадей корпуса, в том числе учебные комнаты, лекционный зал, холлы и коридоры, частично лаборатории и помещение под анатомический музей. Обновляется и учебно-материальная база кафедры морфологии и судебной медицины КемГМУ Минздрава России: приобретено современное оборудование и учебные пособия, расходные материалы. В целом на развитие кафедры морфологии и судебной медицины КемГМУ в последние два года было направлено более 65 миллионов рублей.

- Морфологические дисциплины - это то, с чего начинается путь в медицину, в ее изучение. На кафедре морфологии и судебной медицины наши студенты познают самые азы. На этих знаниях строится сама возможность осваивать клинические дисциплины, такие как хирургия, терапия и многие другие. Поэтому путь в профессиональную жизнь во многом зависит от того, насколько успешно изучен материал, который преподается на анатомии - нормальной и патологической, на гистологии, топографической анатомии. В этом студентам помогает великолепный коллектив кафедры, который сумел сохранить все лучшее, что формировалось десятилетиями. Это гордость серьезного вуза с большими традициями. Мы очень надеемся, что все наши усилия по оснащению кафедры принесут еще много успехов и достижений, помимо тех, которые мы сегодня уже можем констатировать, - уточнила ректор КемГМУ Минздрава России, профессор Татьяна Попонникова.

Фото: Пресс-служба КемГМУ.

Отметим, что студенческие команды Кемеровского медицинского университета под руководством преподавателей стабильно занимают призовые места на всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, универсиадах и конференциях по анатомии.

- Та история, которой пропитан весь корпус, она невероятная. Даже реновированные помещения все равно сохранили дух тех времен, впитали опыт тех людей, которые на протяжении многих-многих лет учили и учились в этих стенах, отдавали свой талант, свою душу этому призванию. И это чувствуется во всем. Ну и, конечно, те усилия, которые руководство вуза и вся команда направляют на то, чтобы эту историю сделать современной и прогрессивной - это ярко видно. Это хорошая база для подготовки суперпрофессиональных врачей, - подчеркнул после посещения морфологического корпуса заместитель председателя Правительства Кузбасса Антон Пятовский.

Фото: Пресс-служба КемГМУ.

В свою очередь министр науки и высшего образования Кузбасса Сергей Пфетцер отметил, что анатомический музей Кемеровского государственного медицинского университета - это научно-образовательная жемчужина.

- Интересные экспонаты есть и в исторических музеях, и в профессиональных, а здесь собрана огромная, уникальная коллекция. Важно, что собрана она именно преподавателями, учеными вуза. Это очень ценно. И мы готовы совместно с КемГМУ организовывать экскурсии для школьников, привлекая в качестве экскурсоводов, например, студентов медицинского университета - волонтеров-медиков, - сказал министр.

Фото: Пресс-служба КемГМУ.

В симуляционно-аккредитационном центре КемГМУ заместитель председателя Правительства Кузбасса и министр науки и высшего образования региона осмотрели современное симуляционное оборудование. Напомним, высокотехнологичные учебные пособия служат для отработки практических навыков студентами, обеспечения специализированной аккредитации ординаторов и врачей в рамках непрерывного медицинского образования. Симуляционное оборудование и расходные материалы постоянно обновляются. На эти цели Министерством здравоохранения Российской Федерации регулярно выделяются целевые субсидии. На сегодняшний день в симуляционном центре проводится аккредитация по более чем 50 специальностям.

- Любой студент, который прошел через станции симуляционного центра, выдержал эту невероятную подготовку и аккредитацию, он уже герой. И наши студенты они, действительно, большие молодцы, - отметил Антон Пятовский, заместитель председателя Правительства Кузбасса. - Здесь, в медицинском университете, замечательная, слаженная команда под руководством ректора готовит настоящих профессионалов. Возможности вуза очень широкие, это очень современное, высокотехнологичное учреждение.