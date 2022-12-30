В кузбасском кафе посетитель устроил поножовщину: две девушки ранены

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В кузбасском городе Междуреченск пьяный посетитель устроил поножовщину в местном кафе. Мужчина напал с ножом на двух девушек – обе они были госпитализированы с множественными ранениями.

Инцидент произошел в кафе «Ранчо», куда утром 35-летний местный житель пришел со своей 27-летней спутницей. Мужчине не понравилось, что девушка стала собираться домой. Когда она отправилась к выходу, он напал на нее с ножом. После этого досталось и 32-летней сотруднице бара, которая стала случайно свидетельницей этой сцены. Момент нападения на девушек запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, как в 9.39 посетительница идет к выходу, в это время мужчина догоняет ее и ударяет несколько раз – один раз по руке и второй - по груди. Сразу же после этого агрессор накидывается на девушку, стоящую за барной стойкой – на ее долю приходится как минимум шесть ударов в район головы и шеи. Когда девушка присела на пол, закрываясь от нападавшего, мужчина продолжил наносить ей удары. Затем посетитель покинул заведение.

Обеих девушек госпитализировали. Спутнице нападавшего досталось меньше – она находится в обычной палате. Однако, по словам ее знакомых, у нее повреждено легкое. Вторая пострадавшая - работница бара - попала в реанимацию.

В течение полутора часов полицейские задержали нападавшего – он был у себя дома. В его квартире оперативники нашли нож, с которым он набросился на девушек. Известно, что 35-летний мужчина был неоднократно судим. По словам горожан, на него заводили дела за причинение вреда здоровью, побои и хулиганство, однако все они заканчивались примирением сторон. После кровавой резни в «Ранчо» в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас решаются вопросы о предъявлении задержанному обвинения и избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Жители Междуреченска потрясены случившимся и обсуждают страшное событие в соцсетях. По их словам, за кафе, где произошла поножовщина, давно закрепилась дурная слава.

- С «Ранчо» выйти живым шанс 50/50, - написал один из пользователей.

Другой утверждает, что в этом питейном заведении нередко происходят драки и кровавые разборки. Так, несколько лет назад, одного из посетителей «Ранчо» ранили ножом в ногу.

- Там постоянно такая беда, сколько раз туда не заходил, приходилось отбиваться от хулиганов, - написал другой местный житель, отметив, что в баре даже нет охранников.

Горожане призвали местные власти закрыть бар или, по крайней мере, навести там порядок.