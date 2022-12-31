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Общество31 декабря 2022 13:03

Кемеровские наркологи рассказали, как соблюсти праздничные традиции и сохранить здоровье

Советы специалистов Кузбасского клинического наркологического диспансера помогут минимизировать последствия новогодних праздников
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Любой алкоголь вреден для организма, поэтому лучше его вовсе не употреблять.

Любой алкоголь вреден для организма, поэтому лучше его вовсе не употреблять.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Длинные новогодние выходные не обходятся без встреч с родными и близкими, которые зачастую сопровождаются употреблением спиртных напитков. И не всегда от алкоголя можно отказаться. Специалисты Кузбасского клинического наркологического диспансера - наркологи Максим Стрелковский, Елена Андреева и медицинский психолог Артур Фанта напомнили кузбассовцам перед Новым годом, как соблюсти праздничные традиции и минимизировать последствия для здоровья

Во-первых, следует помнить о чувстве меры при употреблении алкоголя. Новогодняя ночь способствует употреблению спиртных напитков, в связи с чем увеличивается риск возникновения проблем со здоровьем, ведь алкоголь пагубно влияет практически на все внутренние органы, особенно на работу центральной нервной системы.

Людям, которые хотят соблюсти традиции новогоднего застолья и при этом не навредить своему здоровью, следует заменить вино и шампанское на безалкогольные аналоги или соки. Такие напитки выглядят идентично, поэтому они не будут бросаться в глаза на праздничном столе.

Если идея с заменой напитков вам не по душе, то совет №2:

- запланируйте досуг не только за праздничным столом. Смена сидячего положения на различные активности и прогулки на свежем воздухе благоприятно отразятся не только на вашем самочувствии, но и помогут в создании хорошего настроения;

- пусть семейные ужины и алкогольные застолья чередуются с активными мероприятиями, где нет места алкоголю (например, прогулками по городу, катаниями на катке или поездками на автомобиле, если вы за рулем).

Так в «активные дни» от спиртных напитков будет отказаться проще – при этом вы не ограничиваете себя, а лишь делаете выбор в пользу удовольствия более интересного и яркого. Кроме того, запланированные мероприятия станут дополнительной мотивацией – накануне вы не станете употреблять слишком много.

И совет №3. Если вы все-таки перебрали с алкоголем, то утро следующего дня лучше посвятить полноценному сну, прогулкам и правильному питанию, так организму будет проще справиться с последствиями. Никакие превентивные меры не помогут, так как главное и основное действие алкоголя на организм – токсическое.

Но все-таки лучше сделать выбор в пользу здорового образа жизни.

ЗДОРОВЬЕ