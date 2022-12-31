Кемеровские наркологи рассказали, как соблюсти праздничные традиции и сохранить здоровье

Любой алкоголь вреден для организма, поэтому лучше его вовсе не употреблять. Фото: Иван МАКЕЕВ

Длинные новогодние выходные не обходятся без встреч с родными и близкими, которые зачастую сопровождаются употреблением спиртных напитков. И не всегда от алкоголя можно отказаться. Специалисты Кузбасского клинического наркологического диспансера - наркологи Максим Стрелковский, Елена Андреева и медицинский психолог Артур Фанта напомнили кузбассовцам перед Новым годом, как соблюсти праздничные традиции и минимизировать последствия для здоровья

Во-первых, следует помнить о чувстве меры при употреблении алкоголя. Новогодняя ночь способствует употреблению спиртных напитков, в связи с чем увеличивается риск возникновения проблем со здоровьем, ведь алкоголь пагубно влияет практически на все внутренние органы, особенно на работу центральной нервной системы.

Людям, которые хотят соблюсти традиции новогоднего застолья и при этом не навредить своему здоровью, следует заменить вино и шампанское на безалкогольные аналоги или соки. Такие напитки выглядят идентично, поэтому они не будут бросаться в глаза на праздничном столе.

Если идея с заменой напитков вам не по душе, то совет №2:

- запланируйте досуг не только за праздничным столом. Смена сидячего положения на различные активности и прогулки на свежем воздухе благоприятно отразятся не только на вашем самочувствии, но и помогут в создании хорошего настроения;

- пусть семейные ужины и алкогольные застолья чередуются с активными мероприятиями, где нет места алкоголю (например, прогулками по городу, катаниями на катке или поездками на автомобиле, если вы за рулем).

Так в «активные дни» от спиртных напитков будет отказаться проще – при этом вы не ограничиваете себя, а лишь делаете выбор в пользу удовольствия более интересного и яркого. Кроме того, запланированные мероприятия станут дополнительной мотивацией – накануне вы не станете употреблять слишком много.

И совет №3. Если вы все-таки перебрали с алкоголем, то утро следующего дня лучше посвятить полноценному сну, прогулкам и правильному питанию, так организму будет проще справиться с последствиями. Никакие превентивные меры не помогут, так как главное и основное действие алкоголя на организм – токсическое.

Но все-таки лучше сделать выбор в пользу здорового образа жизни.