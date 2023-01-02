Двое пожарных пострадали в Кузбассе во время тушения заброшенного кинотеатра

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Фото: ТРК "27 канал"

Двое пожарных пострадали в результате тушения крупного пожара в Прокопьевске. Об этом сообщил глава города Максим Шкарабейников на своих страницах в социальных сетях.

Сигнал о пожаре в двухэтажном здании бывшего кинотеатра «Орбита» на проспекте Ленина поступил в Единую дежурной-диспетчерскую службу в воскресенье, 1 января, за шесть минут до полуночи. На момент прибытия первого подразделения из здания шел густой черный дым. В итоге по данным МЧС Кузбасса, на месте происшествия работали 25 спасателей и 5 единиц техники.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. И хотя ему был присвоен ранг 1-БИС, его полная ликвидация заняла четыре часа, а пролив конструкций продолжался до самого обеда. В какой-то момент во время тушения произошло обрушение кровли и наружной стены, в результате чего пострадали двое пожарных. Один из пострадавших в настоящее время находится в реанимации, другой - в отделении травматологии с более легкими травмами.

- Врачи делают все, чтобы помочь пострадавшим пожарным, - подчеркнул Максим Шкарабейников.

Во время тушения кинотеатра обрушились перекрытия и часть наружной стены. Фото: ТРК "27 канал"

Также мэр города заявил, что в ближайшее время будет решаться вопрос о демонтаже здания 1986 года постройки. В настоящее время власти города работают с собственником кинотеатра, чтобы тот оградил поврежденное строение, которое стало опасным.

По словам местных жителей, бывший кинотеатр загорелся из-за случайно залетевшей петарды. В МЧС Кузбасса предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.