Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 января 2023 9:00

В Кузбассе десятилетний ребенок, катаясь на тюбинге, попал под лавину и впал в кому

Мальчик был со старшим братом, на глазах которого и произошло несчастье
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Лавина догнала мальчика уже у подножия горы.

Лавина догнала мальчика уже у подножия горы.

Фото: Следственный комитет России

Несчастный случай произошел в Анжеро-Судженском городском округе Кузбасса: десятилетний мальчик, катаясь с братом на тюбингах, попал под снежную лавину. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, которая в настоящий момент проводит проверку по данному случаю.

Уже известно, что мальчик - житель поселка Рудничный, решил в понедельник, 2 января, покататься со старшим совершеннолетним братом на тюбинге на отвалах Антоновского рудника - действующего горнодобывающего предприятия. Когда ребенок катился вниз с вершины почти 30-метрового отвала, потревоженная им снежная масса начала сползать следом за ним. Лавина догнала мальчика уже у самого подножия горы, протащила его и, видимо, ударила о камни. Старший брат, который не пострадал, откопал младшего из-под снега, но увидев, что тот не двигается, вызвал скорую помощь. Медики установили, что ребенок жив, но получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому.

Санавиацией пострадавшего тем же вечером перевезли из городской больницы Анжеро-Судженска в областной центр. По словам главы Анжеро-Судженска Александра Рыбалко, в настоящее время мальчик находится в реанимации, на ИВЛ, его состояние оценивается как тяжелое.

Как братья попали на опасный горнопромышленный объект, теперь и предстоит выяснить правоохранительным органам.

Прокуратурой Кемеровской области по данному факту организована проверка соблюдения законодательства, регламентирующего обеспечение безопасности на опасных производственных объектах. По результатам проверки при необходимости будут приняты меры реагирования.

ЧППроисшествия: ЧП