В Кузбассе десятилетний ребенок, катаясь на тюбинге, попал под лавину и впал в кому

Лавина догнала мальчика уже у подножия горы. Фото: Следственный комитет России

Несчастный случай произошел в Анжеро-Судженском городском округе Кузбасса: десятилетний мальчик, катаясь с братом на тюбингах, попал под снежную лавину. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, которая в настоящий момент проводит проверку по данному случаю.

Уже известно, что мальчик - житель поселка Рудничный, решил в понедельник, 2 января, покататься со старшим совершеннолетним братом на тюбинге на отвалах Антоновского рудника - действующего горнодобывающего предприятия. Когда ребенок катился вниз с вершины почти 30-метрового отвала, потревоженная им снежная масса начала сползать следом за ним. Лавина догнала мальчика уже у самого подножия горы, протащила его и, видимо, ударила о камни. Старший брат, который не пострадал, откопал младшего из-под снега, но увидев, что тот не двигается, вызвал скорую помощь. Медики установили, что ребенок жив, но получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому.

Санавиацией пострадавшего тем же вечером перевезли из городской больницы Анжеро-Судженска в областной центр. По словам главы Анжеро-Судженска Александра Рыбалко, в настоящее время мальчик находится в реанимации, на ИВЛ, его состояние оценивается как тяжелое.

Как братья попали на опасный горнопромышленный объект, теперь и предстоит выяснить правоохранительным органам.

Прокуратурой Кемеровской области по данному факту организована проверка соблюдения законодательства, регламентирующего обеспечение безопасности на опасных производственных объектах. По результатам проверки при необходимости будут приняты меры реагирования.