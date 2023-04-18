Сильная метель накрыла Кузбасс в середине апреля

Фото: Алексей Позолотин

18 апреля во второй половине дня столицу Кузбасса неожиданно накрыла сильная метель. На дворе середина весны, однако на улице стоит зимняя погода.

Жители города активно делятся в соцсетях фотографиями непогоды. На опубликованных кадрах из-за метели не видно даже соседние дома. После снегопада снег снова лег на улицы города. При этом сильно похолодало.

- Закончилось короткое сибирское лето, - шутят пользователи.

- Скоро картошку сажать, - написал другой горожанин, опубликовав фото заснеженного города.

- Большой привет автолюбителям в Кемерове, кто переобулся на летнюю резину, - пишет еще один пользователь.

Фото: Анна Позолотина

Метель и морозы не редкое явление для Кузбасса весной, однако даже синоптики отмечают, что нынешний апрель выдался холоднее обычного.

- Первая декада апреля уже вышла ниже климатических норм на 2-3 градуса и вторая декада не отстает от нее по показателям температур, - отметили в Кемеровском гидрометцентре.

Завтра днем температура по области будет около нуля градусов, слабоположительная, осадки постепенно прекратятся. В четверг днем потеплеет до +2... +4 градусов. При этом ночные температуры в ближайшие дни будут достаточно холодными – до -12...-17.