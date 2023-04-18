Кузбасс поддержит бойцов СВО песнями

Станислав Прокопенко - автор самой пронзительной песни об участниках СВО Фото: из соцсетей

В Кузбассе продолжается муниципальный этап областного фестиваля-конкурса «ПесниZаРодину», посвященного Николаю Масалову. Вместе с песнями о Великой Отечественной войне прозвучат произведения, посвященные нашим бойцам - участникам спецоперации на Украине.

Артисты Дворца культуры Куйбышевского района Новокузнецка специально к фестивалю записали клип на патриотическую песню «Жить» композитора Игоря Матвиенко. Городские сюжеты сегодняшней мирной жизни здесь чередуются с кадрами на передовой.

- В композиции мы хотим донести главную мысль, что наши солдаты не идут войной, а защищают от нее мир - детей, у которых война отняла матерей, братский нам народ, который, по сути, ни в чем не виновен. А потому слово «Жить» приобретает в песне поистине вселенский масштаб, - рассказала «КП»-Кемерово» режиссер новокузнецкого Дворца культуры Куйбышевского района Дарья Петрова.

Сильнейшим произведением на фестивале-конкурсе обещает стать и песня беловчанина Станислава Прокопенко «Помолчим и вспомним». Ее уже успели оценить жители Новосибирска, где автор-исполнитель стал лауреатом сибирского песенного фестиваля. Стихи «Помолчим и вспомним тех, кто долг исполнил. Тех, кто страх не ведал, кто страну не предал» в сочетании с яркой мелодией по своей драматургии становятся одновременно предельно честными и доступными человеческому восприятию. Поэтому песню можно назвать по-настоящему авторской.

- Слова песни начали рождаться с первых дней спецоперации. Писал песню примерно неделю, часами подбирая самые точные слова. И, судя по отзывам людей, в том числе наших бойцов, не ошибся, - поделился с «КП»-Кемерово Станислав Прокопенко.

Ему самому, шахтеру по профессии, выросшему на мирных принципах, до сих пор не верится в происходящее.

- Но при этом верится в одно - в нашу победу, - добавил беловский певец, поэт и композитор.

Первый муниципальный этап регионального фестиваля патриотической песни продлится до конца мая. Затем лучшие песни будут отобраны в финал конкурса, который пройдет в регионе со 2 по 30 июня. В мероприятии принимают участие свыше десяти тысяч кузбасских исполнителей.