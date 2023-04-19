Участники автопробега в поддержку СВО встретились с кузбасскими школьниками

Участники автопробега в поддержку СВО встретили с кузбасскими школьниками

Урок мужества провели для школьников кемеровской гимназии № 41 в ветераны боевых действий 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты - участниками автопробега «Дорога к Победе» в поддержку участников СВО.

- Начальный пункт автопробега - Владивосток, финиш в Донецке 9 мая. Мы стартовали из Владивостока 9 апреля, за это время успели посетить несколько городов, где провели уроки мужества. Символично, с одной стороны, что это происходит в преддверии Дня Победы. С другой стороны ситуация нынешняя обязывает как можно чаще рассказывать ребятам о роли российской армии. Мы делимся своими боевыми историями, говорим о том, как помогаем жителям Донбасса гуманитарной помощью. Ребята вдохновились, и пообещали следовать нашему примеру. Это самое важное, - рассказал «КП» - Кемерово» участник боевых действия на Северном Кавказе, кузбассовец Евгений Петров.

Участники автопробега везут бойцам 155-й гвардейской бригады морской пехоты и бойцов Росгвардии автомобили, продукты, одежду, предметы первой необходимости.

- Но самый ценный груз - икона Князя Александра Невского с частицей его мощей. Она поможет нашим ребятам сохранить жизнь, укрепить веру в себя. Не менее долгожданными для наших солдат станут и письма школьников, в том числе, и кемеровских ребят. Учащиеся написали нашим бойцам светлые строки, наполненные добром, благодарностью и надеждой, - сообщил участник автопробега, полковник запаса Владимир Лобастов.

Более трех тысяч активистов автопробега проедут по 22 регионам страны, где посетят 25 городов. Среди них: Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Уфа, Челябинск, Самара, Луганск. В пути - 9,5 тысяч километров.

- В городах мы, как и здесь в Кемерове, встречаемся с общественностью и молодежью, чтобы рассказать им правду о настоящем героизме наших солдат, которые выполняют задачи специальной военной операции, - поделился в «КП» - Кемерово» полковник запаса Сергей Татаркин.

По мнению Сергей Цивилева подобные встречи с военнослужащими станут для школьников бесценным опытом и хорошим примером бескорыстной помощи тем, кто защищает Родину.