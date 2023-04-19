Кузбасс присоединится к участию во Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда-2024»

Новокузнечанка Маргарита Рыбина доказала, - Кузбасс богат вокальными "звездами"

Талантливых вокалистов Кузбасса пригласили к участию во Всероссийском конкурса «Звезда - 2024». Свой творческий потенциал в нем могут реализовать исполнители и музыкальные группы в возрасте от 16 лет.

- Принять участие в конкурсе кузбассовцы могут, заполнив анкету участника и подготовив видеозаписи с собственным исполнением. Для участия также потребуется приветствие, аудиозапись песни и фотография претендента на участие. Кастинг уже начался, он пролиться продлится до 15 июля. Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте и в официальной группе в ВКонтакте, рассказали «КП» - Кемерово» в администрации Правительства Кузбасса.

Напомним, в этом году в конкурсе «Звезда-2023» Кузбасс представляет новокузнецкая джазовая певица и композитор Маргарита Рыбина. Маргарита окончила Новокузнецкий областной колледж искусств и Кемеровский государственный университет культуры и искусств. Сейчас активно пишет авторские песни. В 2019 году девушка выпустила свой первый сольный альбом «Млечный путь».

- Шансы победить, считаю, у меня неплохие, ведь я не раз выступала на сцене с Валерией и Олегом Газмановым, Полиной Гагариной и Игорем Сарухановым. А в минувшем году победила в престижном композиторском конкурсе с песней «Наш мир». Ее исполнили группа «Юта» и Александр Иванов, - ранее рассказала «КП» - Кемерово» талантливая новокузнечанка.

Поклонники Маргариты, активно поддерживающие нашу землячку в соцсетях, говорят, что на ней сейчас лежит не только личная ответственность, но и престиж всей области. Ведь победителем становится не только сам артист, но и регион, который он представляет на вокальном конкурсе.

Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» проводится при поддержке Министерства обороны России и Министерства Культуры страны. Организаторы конкурса - телерадиокомпания «Звезда».

- Главная цель проекта - продемонстрировать огромный творческий потенциал исполнителей из всех регионов России и отразить красоту и самобытность разных частей нашей страны, - сообщили организаторы вокального шоу.