Посещаем лекцию о Серебряном веке и смотрим спектакль по пьесе века XVIII

Фото: дирекция творческих проектов Кузбасса.
Знакомимся с периодом русского Ренессанса.
Дирекция творческих проектов Кузбасса продолжает реализацию проекта о русской культуре и приглашает всех желающих прослушать лекцию о Серебряном веке.
Критики-современники называли искусство начала прошлого столетия декадансом и ругали за настроение упадка, но позже этот период стали называть «русским Ренессансом». Рубеж XIX и XX веков стал временем возрождения отечественной культуры, когда о русском искусстве заговорили во всем мире.
В новом проекте специалисты Дирекции анализируют, какие имена, жанры и стили появились в это время и как несколько десятилетий кардинально изменили отечественную культуру.
- Это была эпоха пробуждения в России самостоятельной философской мысли, расцвет поэзии и обострение эстетической чувственности, религиозного беспокойства и искания, интереса к мистике и оккультизму. Появились новые души, были открыты новые источники творческой жизни, видели новые зори, соединяли чувство заката и гибели с надеждой на преображение жизни, - так писал философ Николай Бердяев о Серебряном веке.
Слушатели лекции узнают об основных стилях и направлениях нового периода русской культуры, «русских амазонках», «русском авангарде», поэзии Ахматовой, Цветаевой, Гумилева, Блока, Брюсова, русском театре и режиссерском искусстве Мейерхольда, Станиславского, Вахтангова, Марджанова, Таирова.
Кемеровский Дом актера
ул. Боброва, 1, т.: 8 (384-2) 65-77-72
21 апреля, начало в 10.00
Вход свободный
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Фото: театр для детей и молодежи Кузбасса.
Идем на комедию, поставленную по известной и популярной пьесе английского драматурга.
Театр для детей и молодежи приглашает кемеровчан и гостей города на спектакль «Ночь ошибок» - озорной, поставленный по пьесе английского драматурга XVIII века Оливера Голдсмита, построенной на круговороте веселых недоразумений, трюков и розыгрышей.
Цепь невероятных событий разворачивается в доме почтенного английского семейства, покой которого нарушают два молодых лондонских джентльмена. В доме достопочтенного мистера Хардкасла, где живет его дочь, воспитанница и приемный сын, оказывается много молодежи. За одну короткую летнюю ночь происходит столько ошибок и недоразумений, что бедный глава семейства не в силах разобраться: кто в кого влюблен? Кто кого ненавидит? Хорошо, что ночь ошибок проходит, а утро и любовь все расставляют по своим местам.
Спектакль «Ночь ошибок» - это галерея ярких образов, блестящих комедийных ситуаций, зрелище жизнерадостное и праздничное. И самое подходящее для создания хорошего настроения на все выходные.
Театр для детей и молодежи
ул. Арочная, 37, т.: 8 (384-2) 36-79-68
21 апреля, начало в 18.30
Цена билетов: 500 рублей